UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani e Michele D’Ambra lasciano la trasmissione? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI E MICHELE D’AMBRA LASCIANO LA TRASMISSIONE – Gemma Galgani e Michele D’Ambra formano la nuova coppia del trono over di Uomini e Donne. La dama, accanto al cavaliere, ha ritrovato il sorriso e la voglia d’amare anche se i due non hanno ancora parlato del flirt nello studio del trono over di Uomini e Donne ma nella prossima registrazione verrà affrontato tutto davanti a Tina Cipollari che non tarderà a commentare il nuovo sentimento di Gemma Galgani che sembra decisa a trovare il principe azzurro a tutti i costi. La dama, sui social, continua a parlare d’amore a mostrare il suo entusiasmo per la vita senza, tuttavia, fare riferimento al nuovo sentimento che prova per Michele D’ambra che è riuscito a conquistarla con perseveranza e determinazione. I fans che seguono Gemma dal primo giorno sperano che Michele D’Ambra sia la persona giusta e che con lui la dama possa essere davvero felice. Se la Galgani resta in silenzio, Michele D’Ambra si lascia andare a poche dichiarazioni e sui social scrive: “Quando si ama non si perde mai”. Il cavaliere, inoltre, zittisce le critiche aggiungendo: “Attendi la fine della stagione prima di sentenziare”. Parole importanti, dunque, quelle pronunciate da Michele che potrebbe essere l’uomo che riuscirà a portare via dal trono over la Galgani.

