Uomini e Donne/ Anticipazioni: Luca Onestini in crisi, arriva la dedica del fratello (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI IN CRISI, ARRIVA LA DEDICA DEL FRATELLO – Il percorso di Luca Onestini sul trono di Uomini e Donne comincia a diventare più complicato del previsto. Il tronista, infatti, dopo l’eliminazione di Angela Robusti, è rimasta con le sole Giulia Latini e Soleil Sorgè. Due ragazze che piacciono molto all’ex corteggiatore di Clarissa Marchese che, tuttavia, è rimasta spiazzato da alcune scelte delle ragazze. Da una parte, infatti, c’è Soleil che continua a provare e a mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza e sensualità e, dall’altra, c’è Giulia che, pur sapendo il fastidio che prova Luca, continua a frequentare il suo ex fidanzato. La scelta di Luca Onestini, dunque, è abbastanza lontana. Il tronista vuole essere sicuro di scegliere la persona giusta e non è escluso che chieda alla redazione di far arrivare nuove ragazze per avere un metro di paragone più ampio. A sostenere Luca in questo suo percorso c’è il fratello Gianmarco che aveva conosciuto anche Clarissa Marchese prima della scelta finale dell’ex Miss Italia. Legatissimo al fratello, Gianmarco ha scritto una dedica a Luca per sostenerlo in questo suo momento difficile: “Due cuori, una sola anima”. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI E FEDERICO PICCINATO SEMPRE PIU’ VICINI – Il percorso di Sonia Lorenzini sul trono di Uomini e Donne continua. La tronista, nonostante una segnalazione sulla quale non è stata fatta ancora chiarezza, continua a cercare l’amore in tv. Dopo l’addio di Alessandro Schincaglia, la tronista è sempre più vicina a Federico Piccinato, il corteggiatore che, secondo quanto rivelato da Mario Serpa, sarà la sua scelta. Tra Federico e Sonia, dopo le prime esterne, il feeling cresce sempre di più. La tronista veronese non nasconde il suo interesse per il corteggiatore che l'ha conquistata con il suo fisico statuario e il carattere tranquillo ma deciso. Federico Piccinato sembra aver fatto breccia non solo nel cuore della Lorenzini ma anche dei fans di Uomini e Donne tra i quali spicca anche Valentina Vignali. La modella e cestista ha espresso il suo gradimento per Federico Piccinato con un video pubblicato su Instagram Stories. “Federico sei un figo, però questo piercing da mucca no” dice la Vignali che poi chiama in causa il fidanzato chiedendogli cosa ne pensi dal piercing che trova “orrendo”. Federico Piccinato, dunque, anche grazie alla segnalazione portata in trasmissione da Mario Serpa, è diventato un protagonista del trono classico. Sui social, anche i fans sono pazzi di Federico Piccinato che considerano il ragazzo giusto per Sonia Lorenzini dopo l’addio di Alessandro Schincaglia. La coppia Federico-Sonia, dunque, piace davvero tanto ai telespettatori. La Lorenzini, dunque, sceglierà davvero Piccinato? Dopo le prime esterne, i fans sono sempre più convinti che sarà proprio il corteggiatore con il piercing.

