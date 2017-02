UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Luca Onestini e Giulia Latini, la scelta è vicina? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI E GIULIA LATINI, I FANS PAZZI DELLA COPPIA – I fans di Uomini e Donne sono pazzi di Luca Onestini e Giulia Latini. Il tronista del programma di Maria De Filippi, dopo una partenza in sordina, sta tirando fuori un bel caratterino che piace sempre di più al pubblico. Dopo aver mostrato il suo lato più riservato durante la sua avventura come corteggiatore di Clarissa Marchese, da quando si è seduto sul trono sta dimostrando di essere un ragazzo forte, deciso e determinato. Sicuro di ciò che vuole, Luca Onestini continua a portare avanti le sue conoscenze concentrandosi soprattutto su Giulia Latini. La giovane corteggiatrice ha subito conquistato le attenzioni di Luca che ha regalato a Giulia il suo primo bacio da tronista. Il feeling e il rapporto che sta nascendo tra i due piace sempre di più al pubblico che spera vivamente che la scelta di Luca sia proprio Giulia Latini. “Favolosi”, “Stupendi”, “Siete troppo belli”, “Spero sia lei la scelta e non quella costruita di Soleil”, “Sono del parere che è indirizzato più a Giulia”, “Bellissimi insieme”, scrivono i fans sui social, convinti che Luca abbia già fatto la sua scelta ma non sia ancora sicuro. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE’, AL PUBBLICO NON PIACE – Tra le protagoniste indiscusse del trono classico di Uomini e Donne c’è sicuramente Soleil Sorgè. La corteggiatrice, bellissima e molto sensuale, è diventata il nuovo bersaglio di Tina Cipollari che punta il dito contro di lei accusandola di volersi mettere solo in mostra. Soleil che lavora già nel mondo dello spettacolo sta sfoggiando la sua sensualità e le sue curve mozzafiato che hanno subito attirato le attenzioni di Luca Onestini. I fans del tronista bolognese, però, non si fidano di Soleil ed esortano Luca a stare alla larga da Soleil. Onestini, però, non nasconde di provare una forte attrazione fisica nei confronti della giovane corteggiatrice che, nonostante le critiche, continua ad andare avanti per la sua strada senza avere alcuna intenzione di cambiare atteggiamento. Secondo quanto sostengono i fans, tuttavia, il vero obiettivo di Solei non è il cuore di Luca Onestini ma il trono di Uomini e Donne.

