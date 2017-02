UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: ex protagonisti all’esclusivo party di Sanremo Victory Morgana Bay (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: EX PROTAGONISTI A SANREMO IN UN PARTY ESCLUSIVO – Non c’erano tutti ma molti protagonisti del trono classico di Uomini e Donne hanno partecipato all’esclusivo party che si è tenuto a Sanremo. Ieri sera, infatti, nella città ligure, oltre alla prima serata del Festival di Sanremo che ha decretato Maria De Filippi come la regina della televisione italiana, al Victory Morgana Bay si è tenuto un esclusivo party a cui hanno partecipato molti protagonisti del trono classico. La festa si svolge ogni anno ma quest’anno ha maggiormente attirato l’attenzione dei fans per la presenza di alcune delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. I più attesi erano naturalmente Andrea Damante e Giulia De Lellis che, partiti da Verona, sono arrivati nella città dei fiori in compagnia di Claudio Sona. I Damellis e Claudio sono stati poi raggiunti da tutti gli altri. C’erano, infatti, Mario Serpa, Federico Gregucci e Clarissa Marchese e in single Fabio Ferrara. Al tavolo delle tre coppie, poi, spuntava la presenza di Andrea Melchiorre, ex fidanzato di Valentina Dallari, considerato in pole per il ruolo da tronista in caso di addio di Manuel Vallicella. Accanto ad Andrea, però, nelle foto che stanno circolando sui social, spicca la presenza di una bellissima ragazza bionda. L’ex corteggiatore ha forse trovato l’amore? Cliccate qui per vedere la foto.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPANI: LE COPPIE DELLA PUNTATA SPECIALE – Claudio Sona e Mario Serpa, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Federico Gregucci e Clarissa Marchese, dopo aver partecipato insieme all’esclusivo party che si è tenuto a Sanremo s’incontreranno presto nello studio di Uomini e Donne per partecipare insieme alla registrazione della puntata speciale dedicata alle coppie nate all’interno del programma. Oltre ai Clamario, ai Damellis e ai Marcucci, protagonisti della puntata speciale saranno anche Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo e Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. Quest’ultimi sono molto attesi dai fans che, dopo aver seguito l’inizio del loro amore in tv, non li hanno mai persi di vista in questi anni durante i quali hanno messo su una splendida famiglia con la nascita del figlio Brando.

