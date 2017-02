UOMINI E DONNE / Gossip, oggi: Sonia Lorenzini sceglierà Federico Piccinato, parola di Giuliano Luciani (8 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP OGGI 8 FEBBRAIO 2017: SONIA SCEGLIERÀ FEDERICO? - Nonostante l'attenzione mediatica di queste ore sia interamente rivolta verso Sanremo 2017, continuano le news di gossip relative al trono classico di Uomini e Donne: quali le ultime novità? Torniamo di nuovo a parlare di Sonia Lorenzini, la bellissima tronista mantovana che ha conquistato l'ambita poltrona rossa dopo un passato da corteggiatrice di Claudio D'Angelo, il 33enne che ha preferito lasciare il programma con la 18enne Ginevra Pisani. Dopo le ultime puntate del trono classico, è emersa una spinosa faccenda sollevata da Mario Serpa, il fidanzato di Claudio Sona diventato opinionista ufficiale del programma insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore. Secondo l'ex corteggiatore infatti, Sonia sarebbe d'accordo con Federico Piccinato in quanto, oltre a conoscersi anche fuori, sarebbero già pazzi d'amore. La Lorenzini però ha spedito le presunte segnalazioni al mittente arrabbiandosi non poco. Durante il corso delle precedenti puntate inoltre, Sonia ha eliminato Alessandro Calabre e Giuliano Luciani e così, il primo ha dichiarato di essere a conoscenza di queste segnalazioni mentre il secondo si è confidato online con il blog di Isa&Chia raccontando il suo punto di vista sul trono di Sonia dopo la sua precedente esperienza come corteggiatore di Valentina Dallari. "Beh, secondo me le segnalazioni sono vere. E io ammetto che probabilmente i miei freni potrebbero essere stati imposti proprio da questa consapevolezza. In più, Sonia mi dà l’impressione di essere un po’ confusa", ha confessato il giovane al blog, per poi aggiungere: "E’ ancora presto per parlare di scelta, ma secondo me ad oggi sceglierebbe Federico".

