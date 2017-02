UOMINI E DONNE / News e Gossip da Sanremo: Foto, galeotto il Festival per Fabio Ferrara? (oggi, 8 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: FABIO FERRARA A SANREMO CON CLAUDIA GALANTI? FOTO - Dopo un lungo periodo di pausa lontano dalle scene, il gossip ricomincia a mormorare su Fabio Ferrara, l'ex corteggiatore campano molto amato dalle fan per il suo comportamento da sempre molto rispettoso ed educato. Fabio si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico del programma dapprima per essere stato il corteggiatore di Silvia Raffaele e - successivamente - per essere tornato alla corte di Maria sotto richiesta di Ludovica Valli che lo trovava molto affascinante. Dopo l'esperienza dei due con Temptation Island, l'amore tra Fabio e Ludovica è finito non senza polemiche e faccia a faccia proprio durante il trono classico di Uomini e Donne. Cosa rivelano attualmente le ultime notizie del mondo del gossip? Scopriamolo a seguire in quanto, proprio negli ultimi tempi, uno scatto di Fabio sta facendo nuovamente impazzire il popolo di internet. Anche Fabio così come tanti altri personaggi famosi, era presente all'evento di gala di apertura di Sanremo 2017 e, in base a ciò che si legge anche su gossipetv, pare che l'ex corteggiatore si sia seduto accanto alla showgirl Claudia Galanti. La showgirl infatti, ha pubblicato uno scatto sulle Instagram stories sollevando le curiosità dei fan di Ferrara che l'hanno riempito di domande ed interrogativi social: è nata una nuova coppia? Dopo la fine della storia con Ludovica Valli, Fabio Ferrara sembra essere ancora single ed interessato solo al lavoro. Cliccate qui per visualizzare lo scatto.

