UOMINI E DONNE / Sanremo 2017, gossip: da Andrea Damante a Claudio Sona e Clarissa Marchese, ex tronisti nella città dei fiori (oggi, 8 febbraio)

UOMINI E DONNE, SANREMO 2017 GOSSIP: EX TRONISTI NELLA CITTÀ DEI FIORI PER FARE SOSTENERE MARIA - Durante il corso della prima serata di ieri, martedì 7 febbraio 2017, si sono aperti nuovamente i battenti della 67esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più amata del pubblico italiano che ha visto la partecipazione di Maria De Filippi al fianco di Carlo Conti che l'ha "corteggiata" per una intera estate. Nell'attesa di rivedere in onda (il 14 febbraio con lo speciale San Valentino) alcune delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis si trovavano proprio nella città dei fiori: fanno il tifo per Maria? Proprio il deejay veronese, ha postato su Instagram un video insieme alla fidanzata e Claudio Sona per poi scrivere sotto la didascalia: "Stiamo andando a Sanremo e facciamo un grosso in bocca al lupo a Maria De Filippi!". Gli estimatori della coppia però, si sono domandati come mai i due andassero in direzione Sanremo insieme a Claudio, ex tronista gay del programma ed attuale fidanzato di Mario Serpa. Andrea e Giulia sono andati in quel di Sanremo per partecipare all'Opening Party del Festival di Sanremo 2017, party di apertura per dare il via alle danze della 67esima edizione della kermesse musicale che andrà in onda questa sera, mercoledì 8 febbraio 2017 con la sua seconda puntata in diretta sull'ammiraglia di Casa Rai. Per quanto riguarda la festa-evento alla quale hanno presenziato Andrea e Giulia, abbiamo ritrovato anche altri volti noti tra cui: Bruno Barbieri, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, Andrea Montovoli e Francesco Arca, Aida Yespica, Alessia Macari, Cristina Del Basso e Giulia Salemi. Per quanto riguarda Uomini e Donne però, oltre ai "damellis" erano anche presenti Claudio Sona, Mario Serpa, Clarissa Marchese, Federico Gregucci, Fabio Colloricchio e Nicola Mazzocato. Proprio alcuni minuti fa, Mario ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero in quel di Sanremo con Andrea Damante e Claudio Sona. Cliccate qui per visualizzare la fotografia.

© Riproduzione Riservata.