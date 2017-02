UOMINI E DONNE / Trono Classico news: Clarissa Marchese sempre più innamorata del suo Federico, ecco le dichiarazioni (oggi, 8 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: CLARISSA MARCHESE PARLA DELL’AMORE PER FEDERICO GREGUCCI - Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono pazzi d'amore. La coppia uscita fuori dal trono classico di Uomini e Donne, sta ufficialmente insieme da circa due mesi ma le cose, sembrano farsi più serie ogni giorno che passa. I due a breve torneranno in televisione insieme agli amici di "avventura" per intraprendere un "viaggio" di San Valentino in stile Pechino Express che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 14 febbraio con una puntata speciale. Nell'attesa di ritrovarli insieme in televisione però, l'ex tronista e vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2014, ha avuto modo di dire la sua tra le pagine di Nuovo Tv, raccontando ancora una volta la bellissima relazione d'amore che la lega al fidanzato. "Può sembrare azzardato. Ma nonostante io abbia solo 22 anni, un po’ di esperienza l’ho accumulata. Mai sono stata così certa: in lui vedo ciò che ho sempre cercato nel mio uomo ideale. In lui ho trovato la stessa mia voglia di costruire qualcosa insieme. L’obiettivo principale della vita è formare una famiglia", ha confessato Clarissa. L'ex tronista però, ha spiegato che il matrimonio così come una probabile gravidanza non sono assolutamente alle porte anche se il desiderio di nozze è sempre presente: “Forse passerà un po’ di tempo, però siamo impazienti di gettare le basi per una vita insieme". Clarissa inoltre, ha svelato alcuni retroscena sulla loro relazione d'amore affermando che Federico è molto geloso e che lei si fida molto del suo uomo e farà di tutto affinché lui possa essere sereno. In ultimo, l'ex Miss Italia si è espressa anche sul trono di Luca Onestini affermando di essere felice per lui: " Gli auguro di essere fortunato proprio come lo sono stata io!".

