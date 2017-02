Uomini e Donne oggi / Quale Trono va in onda? Una proposta indecente scatena la polemica (oggi 8 febbraio 2017)

Oggi Uomini e Donne, va in onda il Trono Over: Gemma e Michele si stanno frequentando (oggi 8 febbraio 2017) - Dopo un doppio appuntamento col Trono Classico, oggi a Uomini e Donne va in onda il Trono Over. Si riparte da subito dopo la sfilata delle dame sul tema "Amore ai fornelli" e, nello specifico, con Giorgio Manetti e Gemma Galgani al centro dello studio. La dama vuole infatti rivedere un'esterna fatta insieme dove, durante una cena, parlavano di amore e lei tra le lacrime accettava il fatto che lui vedesse altre signore mentre la frequentava. Gemma torna anche sulle affermazioni di Astrid riguardanti proprio questa esterna e Giorgio spiega che non voleva farla passare per una donna non in grado di capire argomenti "alti". Il confronto tra i due si chiude qui, mentre al centro dello studio Michele prende il posto di Giorgio. La dama spiega che inizialmente era trattenuta con lui per la differenza di età, ma che comunque lo trova molto attraente. Michele invece aggiunge che lui le aveva lasciato il suo numero di telefono per sette volte e lei lo aveva sempre rifiutato, ma oggi sembra che lei abbia finalmente cambiato idea.

Uomini e Donne oggi, Gemma al centro delle polemiche: la proposta "indecente" a Michele (oggi 8 febbraio 2017) - Ma non è tutto: è sempre Michele a rivelare che Gemma, durante un ballo, gli ha chiesto se "faresti l'amore con me?". Tale scoperta lascia il pubblico senza parole e scatenano le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti nei confronti di Gemma. Dal canto suo la dama cerca di difendersi spiegando che lo scopo di tale domanda era quello di sottolineare la differenza di età tra di loro, cosa che anche Michele conferma. La situazione si infiamma ulteriormente quando entra anche Cristina - dama che Michele sta frequentando - e attacca Gemma per lo stesso motivo. La discussione si accende e alla fine Michele balla proprio con Cristina. La situazione si placa e al centro dello studio ritroviamo Anna Maria ed Emilio. Il cavaliere dice che si sentono spesso e he c’è feeling ma il problema è la distanza; Anna Maria invece si dice felice di questa conoscenza ed è contenta di continuarla. Subito dopo il ballo, Tina rivela che Gemma ha ballato con Ruggiero, mentre Sossio cerca di difendere la Galgani. Si riaccende allora una nuova discussione che coinvolge anche Giorgio Manetti e Marco.

