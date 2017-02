iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 8 febbraio 2017: Boss e la Polizia stringono la morsa su Blaine

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Medico, guarisci te stesso". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante un turno di lavoro, Drake (Greg Finley) viene avvicinato da tre uomini di Boss (Eddie Jemison), che insinuano possa essere lui la talpa interna alla gang. Lo zombie si trasforma non appena uno dei criminali tenta di aggredirlo alle spalle e ne rimane colpito. Riferisce tutto a Blaine (David Anders), ma i suoi piani sono molto diversi: avere l'impero di Boss. Intanto, Liv (Rose McIver) e Clive (Malcolm Goodwin) indagano sull'omicidio di una bibliotecaria che era sul punto di pubblicare il suo primo libro rosa. Indagando, i due scoprono che in realtà la donna scriveva racconti erotici, particolare che Liv inizia a vivere sulla propria pelle. Più tardi, Drake si presenta nel laboratorio e chiede a Liv la possibilità di avere cervelli da lei per poter mollare Blaine. Intanto, Clive e Dale (Jessica Harmon) continuano a fare ricerche su Blaine, trovando un possibile collegamento. Liv ha una visione del marito della vittima, Andy (Ben Lawson), in cui mostra un comportamento aggressivo. La zombie ipotizza che possa essere il colpevole ed il movente possa essere il libro, ma viene attirata verso l'esterno da quella che crede essere la musa della vittima. Quella sera, Liv parla in modo casuale a Major (Robert Buckley) del caso che sta seguendo Clive e del fatto che ha scoperto che un cane ha un localizzatore che potrebbero portarli a Chaos Killer. Major si precipita quindi nel negozio per toelettatura in cui ha lasciato Minor ed inventa una scusa in modo che non dica mai di averlo visto. In realtà, Clive e Dale arrivano ad un ciondolo a forma di cane, ma Major ha già deciso di abbandonare Minor a bordo di un autobus. Grazie ad una testimone, Clive e Liv scoprono in seguito che Grace è stata uccisa con la cicuta, un dettaglio raccontato nel romanzo di Muriel (Lee Garlington), la collega che osteggiava la vittima. Quella sera, Liv e Drake cedono alla passione, ma la zombie crede che possa essere solo un effetto del cervello della bibliotecaria. Gli chiede quindi di aspettare, ripromettendosi di andare avanti una volta svanite le complicazioni. Nel frattempo, Blaine seduce Peyton (Aly Michalka) durante una serata piacevole. Durante la perlustrazione a casa di Muriel, Liv viene colta da una visione in cui Andy ascoltava il libro della donna dalla voce della moglie. Ipotizza che si sia ispirato al racconto per uccidere Grace e poco dopo riescono ad ottenere una confessione da lui. Dale informa invece Clive di aver scoperto il nome di Blaine, ma anche che è falso, il nome del padre ed il fatto che sia una delle vittime del Chaos Killer. Quando i due detective hanno ormai tutte le prove per farlo condannare, Peyton irrompe nella stanza ed annulla il mandato, visto che Blaine è un testimone prezioso per l'indagine su Boss. Confusa, si precipita a casa di Liv e scopre la verità su Blaine, ma la zombie inizia ad avere dei sospetti su Drake.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 12 "MEDICO, GUARISCI TE STESSO" - Boss invia tre dei suoi uomini ad uccidere Floyd Baracus, ma quest'ultimo li elimina e si nasconde. I corpi dei criminali vengono ripescati dal lago Washington privi di testa e questo vuol dire che Liv non potrà avere alcun indizio dai cervelli. Decide quindi di mangiare il cervello di un altro deceduto, un vlogger. Più tardi, Boss incontra Blaine al funerale del nipote ed esige il proprio denaro con gli interessi. Lo zombie scoprirà invece in seguito che Peyton conosce Liv e tutta la verità sulla sua natura. Peyton intanto vuole dimettersi, ma la sua richiesta viene bocciata perché il Procuratore è assente. Nel frattempo, la Polizia indaga su Chaos Killer e risale alla guerra dell'utopium fra Boss ed un nuovo elemento, conosciuto come Lucky U. Liv scopre invece che è collegato a Blaine, mentre Vaughn scopre che Baracus è uno zombie e ricatta Major in modo che lo uccida.

