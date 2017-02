50 SFUMATURE DI GRIGIO / Caccia al primo film in "preparazione" del sequel al cinema

50 SFUMATURE DI GRIGIO, PRIMO FILM DELLA TRILOGIA CON JAMIE DORNAN E DAKOTA JOHNSON: SUCCESSO AL BOTTEGHINO, BOCCIATO DALLA CRITICA - Dopo le "Cinquanta sfumature di grigio" arrivano quelle di nero al cinema: oggi, infatti, esce nelle sale italiane il sequel con Jamie Dornan e Dakota Johnson protagonisti. L'appassionante storia tra Christian Grey e Anastasia Steele torna sui grandi schermi e la curiosità è tanta. Inevitabile il confronto con il primo film e molti degli appassionati hanno in queste ore proprio rispolverato la pellicola uscita nel 2015, in attesa di andare al cinema, e con molto spirito critico, perchè del resto sono state aspre le critiche da parte dei fan della saga letteraria. Nonostante il successo al botteghino, "Cinquanta sfumature di grigio" è stato stroncato anche dalla critica. E, infatti, la casa di produzione ha deciso di licenziare regista e sceneggiatore per gli altri due film: il "nero" è stato girato da James Foley, mentre la sceneggiatura è stata curata dal marito della scrittrice E.L. James. Tante le curiosità sulla prima pellicola, la cui visione, ad esempio, fu proibita da Dakota Johnson ai suoi genitori, i ben noti Don Johnson e Melanie Griffith.

