ADRIANO CELENTANO/ Torna a Sanremo con due cover: “Pregherò” per Al Bano e “Susanna” per Francesco Gabbani (Festival di Sanremo 2017, terza serata)

ADRIANO CELENTANO, COVER: “PREGHERÒ” RIPRESA DA AL BANO E “SUSANNA” DA FRANCESCO GABBANI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) – Adriano Celentano torna al Festival di Sanremo, questa volta con le sue canzoni portate alla serata Cover da due concorrenti. Questa sera il Festival di Sanremo 2017 condotto su Rai 1 dalla inedita e vincente coppia composta da Carlo Conti e Maria De Filippi, omaggia la musica italiana con i cantanti della categoria Big che presentano una serie di interessanti cover. Uno degli artisti maggiormente rappresentati dai brani scelti dai cantanti in gara è l’amatissimo Adriano Celentano. Il repertorio del ‘Molleggiato’ è stato preso in considerazione da un decano della musica italiana come Al Bano ed un giovane emergente come Francesco Gabbani. L’interprete pugliese propone una versione inedita del brano Pregherò, mentre per il giovane toscano la scelta è caduta su Susanna. Quest’ultimo pezzo è stato pubblicato da Celentano nell’anno 1984 all’interno dell’album I miei americani mentre Pregherò a sua volta cover del pezzo americano Stand by me portato al successo da Ben E. King e che l’artista italiano ha proposto nell’anno 1962 e poi inclusa nell’album “Non mi dir”. In attesa di ascoltare le due versioni di Al Bano e Francesco Gabbani, scopriamo qualcosa di più su Adriano Celentano.

ADRIANO CELENTANO, COVER: “PREGHERÒ” RIPRESA DA AL BANO E “SUSANNA” DA FRANCESCO GABBANI. LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) – Adriano Celentano è nato a Milano nel mese di gennaio del 1938 da genitori originari di Foggia. Appassionato di Rock ‘n’ Roll, inizia a fare musica nella seconda metà degli anni cinquanta proponendo nel corso degli anni e dei decenni una lunghissima serie di successi senza tempo: Buonasera signorina, Il tuo bacio è come un rock, 24.000 baci, Stai lontana da me, Sei rimasta sola, Pregherò, Azzurro, Una carezza in un pugno, Susanna, Il ragazzo della via Gluck, La coppia più bella del mondo, Chi non lavora non fa l’amore, Svalutation, Io non so parlare d’amore e tantissimi altri ancora. Celentano è un artista a tutto tondo che oltre ad avere creato una importante etichetta discografica ha saputo essere protagonista anche nel mondo cinematografico prendendo parte ad una lunga lista di film commedia con cui ha ottenuto un certo riscontro ai botteghini: Ecco noi per esempio, Il bisbetico domato, Qua la mano, Asso, Innamorato pazzo, Sing sing, Il burbero, Segni particolari bellissimo e tantiss8imi altri ancora. In tv ha condotto diversi programmi tra cui Fantastico 8, Notte rock, Francamente me ne infischio, Rockpolitik e Rockeconomy. È sposato con la cantante, produttrice discografica e attrice Claudia Mori.

