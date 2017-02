AIUTO VAMPIRO/ Su La5 il film con Chris Massoglia e John C. Reilly

AIUTO VAMPIRO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Aiuto vampiro è il film in onda su La5 oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.10.Una pellicola dal genere fantastico e commedia dal titolo originario Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant, si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2010 per la regia di Paul Weitz mentre nel cast del film sono presenti tra gli altri John C. Reilly, Chris Massoglia.Josh Hutcherson, Jessica Carlson, Michael Cerveris e Ray Stevenson. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AIUTO VAMPIRO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista della storia è un adolescente di nome Darren Shan (Chris Massoglia), vissuto da sempre in periferia e che frequenta il liceo. Darren se la cava molto bene a scuola ed è anche molto popolare ma ha una strana fissazione, gli piacciono i ragni. Un giorno mentre è tranquillamente a spasso per la città si imbatte in una automobile che gli consegna il volantino di un circo che di lì a breve farà tappa in città e che si occupa dei vampiri. Il circo però si ferma nella sua città soltanto una notte e così Darren, in compagnia del suo amico Steve (Josh Hutcherson), si imbatte in veri e propri spettacoli di magie, ed inoltre prende coscienza che il circo è abitato da strane creature. Vede infatti un uomo lupo, un ragazzo serpente ed anche un signore con due pance. Vi è anche un uomo di nome Larten Crepsley (John C. Reilly) che viene riconosciuto immediatamente da Steve per essere un vampiro. Darren decide di rubare un ragno molto velenoso, il cui morso porta sempre alla morte che Larten aveva addestrato e lo nasconde nello zaino. Tuttavia quando Steve lo scopre sono a scuola e lo fa accidentalmente uscire, il ragno morde Darren. Quest’ultimo allora chiede a Larten di salvarlo, ma il vampiro accetta a patto che lui diventi il suo assistente. Il ragazzo accetta e così dopo aver inscenato la sua morte segue il vampiro nel circo e da questo momento in poi inizia la sua nuova vita. Pian piano che vive nel circo fa la conoscenza di altre persone, come Rebecca, conosciuta come la ragazza scimmia, ed inoltre si accorge di avere sempre più poteri sovraumani anche se per incrementarli deve cibarsi di sangue umano. Nel frattempo anche Steve è diventato un mezzo vampiro, ma fa rapire i genitori di Darren grazie all’aiuto di un vampiro killer. Rebecca però decide di aiutare Darren a salvare i suoi genitori.

