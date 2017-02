AMERICAN HISTORY X/ Su Rete 4 il film con Edward Norton e Jennifer Lien

AMERICAN HISTORY X, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - American History X è il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola che appartiene al genere drammatico ed è stata diretta nel 1998 dal regista britannico Tony Kaye che principalmente a diretto spot pubblicitari. Gli attori principali che interpretano il lungometraggio sono Edward Norton, Jennifer Lien, Beverly D'Angelo ed Edward Furlong. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN HISTORY X, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Derek Vinyard uccide due ragazzi di colore e per questa ragione viene arrestato dalla polizia. Dopo tre anni di carcere, l'uomo ritorna nuovamente in libertà. Derek ha fatto parte di un gruppo di giovani nazisti, che sono gli Skin88. Questa banda si batte per la supremazia della razza dei bianchi e riceve i finanziamenti da un certo Cameron Alexander, che gestisce una libreria. Mentre Derek è stato in carcere, suo fratello Danny, per emularlo, ha deciso di avvicinarsi alle idee naziste ed ha letto anche il Mein Kampf, apprezzando moltissimo l'opera. Dopo la sua uscita dal carcere, Derek decide di allontanarsi definitivamente dal gruppo degli Skin88, perchè, durante la sua detenzione, le uniche persone che lo hanno aiutato a riprendersi da una violenza sessuale subita sono stati due amici di colore. Ad un certo punto, l'uomo, chiede aiuto al preside della scuola di suo fratello Sweenie, per tentare insieme di allontanare Danny dal gruppo dei neonazisti. Il preside assegna così un compito a Danny, in cui lo esorta a scrivere una tesina dal titolo American History X, in cui deve parlare della vita del fratello Derek, che ormai ha degli ideali diversi dal nazismo ed intende condurre una vita tranquilla, che non ha nulla a che vedere con la politica. Qualche tempo dopo, Derek viene invitato ad una festa degli Skin88. In questa festa incontra la sua ex compagna, che lo ignora completamente. Nel corso della serata, l'uomo comunica ai giovani neonazisti che intende allontanarsi dalla politica. Dopo questa dichiarazione, Derek viene minacciato da Cameron Alexander ed inizia a picchiare selvaggiamente il proprietario della biblioteca. In seguito, l'uomo fugge dalla festa, dopo essere scampato alla morte. Danny raggiunge in casa Derek. I due passano tutta la notte a parlare. Derek spiega al fratello tutto il suo passato e che l'aver seguito gli ideali del nazismo è stato il più grande errore della sua vita. Danny, dopo il racconto di Derek, sceglie anche lui di allontanarsi definitivamente dal gruppo degli Skin88 e si mette a scrivere seriamente la tesina American History X, sulla vita del fratello. La tesina non è più un elogio al nazismo, ma un invito alla fratellanza tra gli uomini, indipendentemente dalla razza a cui appartengono. Inaspettatamente, però, Danny un giorno viene ucciso a scuola da un ragazzo di colore e muore tra le braccia di Derek.

© Riproduzione Riservata.