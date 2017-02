AMICI 16 / Ed. 2017 anticipazioni e news: allievi alle prese con nuove prove e momenti di sconforto (oggi, 9 febbraio)

AMICI 2017, ED.16 ANTICIPAZIONI E NEWS: LO STREGO IN CRISI, MA NON È IL SOLO (OGGI, 9 FEBBRAIO) - Nonostante Sanremo, continuano in televisione i programmi ideati e condotti da Maria De Filippi. Da Uomini e Donne ed Amici 16, ecco cosa è successo di recente nella scuola più talentuosa e amata dal pubblico italiano. Rudy Zerbi a lezione con Lo Strego l'ha trovato ancora in crisi dopo le ultime problematiche. Ha problemi nel gestire la sua emotività ed ha paura di avere distrutto anni di lavoro, sacrificio e fatica. Successivamente il musicista, con l’angoscia viva di diventare una perfetta meteora, scoppia a piangere e confessa di non avere mai ricevuto il sostegno dei suoi genitori desiderosi per lui di un posto fisso che gli potesse regalare della stabilità. Dopo il triste sfogo del cantante, si è passati in sala danza con Kledi alle prese con Sebastian ed una nuova coreografia verso un difficile passo a cinque. Settimana di prove ed esami di sbarramento nella scuola e quindi, Alex Braga si confronta con Michele, new entry nella categoria canto che durante la sfida dello scorso sabato pomeriggio non è risultato abbondantemente credibile come invece speravano. Secondo il docente il giovane alunno sta lavorando sì tanto ma anche male e quindi - di fatto - non va bene. Veronica Peparini sta lavorando con Simone ed una coreografia in perfetto stile hip hop (sua genere di danza). Alessio invece, propone un brano con la chitarra elettrica "Time is running out" dei Muse ma gli altri compagni non approvano la sua scelta musicale giudicando il brano "troppo suonato" anche all'esterno. Proprio Alessio poi, viene convocato da Boosta che gli assegna Stairway to Heaven in vista degli esami di sbarramento. Cosa succederà oggi pomeriggio? Lo scopriremo solo a partire dalle 13.50 circa quando su Real Time (canale 31), si apriranno nuovamente i battenti del nuovo daytime di Amici 16 con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta nelle vesti di conduttori.

