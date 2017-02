ANOUCHKA DELON E ANNABELLE BELMONDO, FIGLIA E NIPOTE D'ARTE: PARLA LA NIPOTE DI jEAN-PAUL (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) -Annabelle Belmondo è la nipote d'arte che oggi svolgerà il ruolo di valletta al Festival di Sanremo 2017 insieme ad Anoucka Delon. La nipote di Jean-Paul Belmondo, modella di 28 anni per Karin Models, dotata di una bellezza elegante e raffinata, alla vigilia della sua partecipazione all'Ariston, si è confidata con Grazia, che le ha domandato ad esempio come ha appreso di dover partecipare alla kermesse sanremese:"Ero in volo per l’Australia quando mi è arrivato un messaggio su WhatsApp da Elena, la mia agente. Ho urlato di gioia al punto da svegliare i miei vicini". Ma che rapporto ha Annabelle con la musica? Le piace cantare? "Tantissimo, ma onestamente funziono meglio sotto la doccia che sul palco". Annabelle ha anche confessato le sue preferenze in fatto di uomini, concedendo agli italiani l'onore delle armi:"Sto con un parigino, la scelta è obbligata. I francesi sono diretti, i californiani cambiano spesso partner, non si costruisce con loro. Mi piacciono anche gli uomini italiani, sono gli unici che al ristorante ti versino da bere".

ANOUCHKA DELON E ANNABELLE BELMONDO, FIGLIA E NIPOTE D'ARTE: LE VALLETTE INCANTERANNO L'ARISTON? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) -Anouchka Delon e Annabelle Belmondo sono la figlia e la nipote d'arte che fungeranno da vallette nella terza serata del Festival di Sanremo 2017 in onda oggi, 9 febbraio, su Rai Uno. Ma cosa sappiamo di loro? Partiamo dalla figlia di Alain Delon, uno degli attori più amati di tutti i tempi dal pubblico femminile per la sua bellezza. Anouchka Delon è nata il 25 novembre del 1990 a Gién, nella Loira, dall'unione tra il padre Alain e la presentatrice e modella olandese Rosalie van Breemen. La sua carriera si è sviluppata nel mondo della recitazione fin dall'età di 13 anni, quando prese parte al film per la tv Le Lion. Negli ultimi anni Anouchka Delon sembra essersi specializzata soprattutto nella recitazione teatrale, se è vero che dal 2014 ad oggi ha preso parte agli spettacoli "Une journée ordinaire", "Hibernatus" e "Libres sont les papillons". Nel 2015 ha partecipato al gioco televisivo Fort Boyard. Il suo fascino sarà equiparabile a quello del padre Alain Delon? Lo scopriremo stasera...

© Riproduzione Riservata.