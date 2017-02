ASSASSINIO ALLO SPECCHIO/ Su Rete 4 il film con Elizabeth Taylor e Rock Hudson

ASSASSINIO ALLO SPECCHIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Assassinio allo specchio è il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 16.35. Una famosa pellicola dal genere giallo realizzata nel 1980 e diretta dal regista Guy Hamilton, gli attori che hanno fatto parte nel cast sono Elizabeth Taylor, Rock Hudson ed Angela Lansbury impegnati nell'intricata trama. Ma ecco nel dettagliola trama del film.

ASSASSINIO ALLO SPECCHIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Marina Gregg, interpretata da una splendida Elizabeth Taylor, è una famosa attrice, la quale si è presa circa due anni di pausa dai riflettori, ma è adesso pronta a tornare in scena. Il film nel quale è stata scritturata, è diretto proprio dal marito Jason Rudd, Rock Hudson nella vita reale. Le cose sembrerebbero andare lisce come l'olio, fin quando Marina non scopre che anche la sua rivale epocale, l'attrice Lola Brewster, interpretata da Kim Novak, è scritturata nella pellicola. La particolarità della donna è che si tratta della ex fidanzata di Jason, perciò è quasi scontato che molti ricordi potranno tornare a galla con molta semplicità. Tuttavia, la donna adesso è sposata al produttore della pellicola in esecuzione, un certo Martin N. Fenn, interpretato da Tony Curtis. A completare la gamma di personaggi principali verso cui ruota la trama, presentiamo Ella Zielinsky , la segretaria di Jason, da tempo segretamente innamorata di lui. Ella è interpretata dalla celebre Geraldine Chaplin, attrice britannica figlia di Charlie Chaplin e nonna di Oona Chaplin. Il tutto si volge nella piccola cittadina di St. Mary Mead, un villaggio di campagna nella quale il film viene girato. Una piccola curiosità legata a questo villaggio è che vi abita Miss Marple, un ricorrente personaggio di immaginazione della stessa Agata Christie, presente in ben oltre venti romanzi della celebre autrice di romanzi gialli. Nel film, Miss Marple è interpretata dall'ormai celeberrima Angela Lansbury. La cittadina è in grande fermento per l'arrivo delle due grandi donne, Lola e Marina, infatti, viene organizzato un rinfresco per accogliere come si deve le due dive. le cose sembrano andare per il verso giusto, fino al momento in cui una fan di Marina muore, pare che la stessa sia stata avvelenata da un cocktail e nella festa scoppia la tragedia. Alla festa è presente il nipote di Miss Marple, che fa di mestiere l'ispettore, il suo nome è Craddock, interpretato da Edward Fox. Iniziano le indagini, grazie alla testimonianza di una delle cameriere presenti al rinfresco si ha una prima risoluzione del mistero, Cherry, domestica dell'anziana Miss Marple, rilascia una testimonianza secondo cui la fan di Marina avrebbe per sbaglio lasciato cadere il suo bicchiere, bevendo così il cocktail che, a quanto pare, era destinato proprio a Marina Gregg. Le cose si infittiscono ulteriormente, poiché l'assassino è ancora presente nel gruppo e potrebbe agire ancora. Ma chi odia Marina al punto di volerla morta?

