ATLANTA / Anticipazioni puntata 9 febbraio 2017: talk show e NFL per Earn e Paper Boi

ATLANTA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, la Fox trasmetterà due nuovi episodi di Atlanta, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Il talk show" e "Il club". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Paper Boi (Brian Tyree Henry) partecipa ad un evento che potrebbe renderlo ancora più famoso, dove conosce una giornalista che conquista nell'immediato. Dovrà però giocare con una squadra di basket, in modo da ottenere maggiore visibilità. Earn (Donald Glover) invece diventa oggetto di uno scambio di persona da parte di una donna e viene coinvolto in un party, mentre Darius (Lakeith Stanfield) fa l'acquisto di pistola e proiettili. Raggiunge poi il poligono di tiro ed inizia ad allenarsi a sparare ad un cane. Ovviamente i presenti iniziano a contestare la sua scelta, ma viene difeso da alcuni criminali. Il gestore del poligono lo obbliga infine ad andarsene, puntandogli un fucile contro. Durante l'incontro, Paper Boi entra in contrassto con un altro giocatore, Justin Bieber (Austin Crute), con cui avvia una sfida a due e finisce infine per provocare una rissa. Earn invece scopre che la donna che lo ha invitato all'evento ha in realtà intenzione di rovinarlo, credendo sempre che si tratti del suo amico Alonzo. Van (Zazie Beetz) esce una sera con la sua carissima amica, Jayde (Aubin Wise), per fare una rimpatriata nel nome dei vecchi tempi. La cena tuttavia non va come il previsto, soprattutto quando Jayde cerca di convincerla che può avere ai suoi piedi uomini migliori di Earn. Fra le due donne si avvia una lite furiosa, che aumenta nel momento stesso in cui il fidanzato di turno dell'amica porta qualcuno anche per Van. Jayde però riesce a recuperarla nel parcheggio, prima che se ne vada via, e la convince a fumare della marijuana. Il giorno successivo, Van scopre che dovrà affrontare il test antidroga al lavoro e cerca un modo per riuscire a superarlo. Sia Jayde che Paper Boi le offrono delle alternative, ma si limitano ad essere delle teorie. In base ad uno dei consigli, Van intuisce tuttavia di poter sfruttare l'urina della figlia presente nei pannolini per risultare pulita, ma l'involucro in cui l'ha conservata si svuota non appena cerca di riempire il flacone. Convinta di dover dire la verità, confessa tutto alla Preside, che non solo le rivela che i campioni non vengono analizzati veramente, ma anche che è costretta a licenziarla.

ATLANTA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "IL TALK SHOW" - La settima puntata di Atlanta è stata diretta e girata dallo stesso Donald Glover, uno dei due protagonista. Il titolo originale dell'episodio è B.A.N. e rappresenta uno stile alternativo sotto molti punti di vista rispetto a quanto abbiamo visto finora. Innanzitutto si svolge all'inteno di un talk show, ovviamente fittizio, in cui ricalca alla perfezione il modello televisivo americano. Paper Boi sarà quindi ospite del programam Montague, che si ritroverà ad avere un dialogo particolare con un attivista in difesa dei diritti dei trangender. EPISODIO 8 "IL CLUB" - I giocatori della NFL, compreso Jeff Miles ed i ragazzi del Primal forniranno la cornice dell'ottava puntata di Atlanta. Paper Boi ed Earn si ritroveranno infatti ad accedere al Primal Night Club grazie ad un invito. Il rapper tuttavia non riuscirà a dimostrare di essere più popolare rispetto ad un campionissimo della National Footbal League.

© Riproduzione Riservata.