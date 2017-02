AVANTI UN ALTRO/ La concorrente Antonella non vince il montepremi, chi giocherà oggi, 9 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, giovedì 9 febbraio 2017) - La puntata del quiz show denominato Avanti un altro, torna questa sera, giovedì 9 febbraio, alle 18.45 su Canale 5, Bonolis dirige i vari concorrenti che si succedono una dopo l'altro ed i personaggi del Salottino. Prima di scoprire chi giocherà oggi, vediamo cosa è successo ieri. Il primo a sedersi sullo sgabello è Claudia, una ragazza proveniente dalla provincia di Ancona, ha 22 anni ed è una studentessa universitaria. Le risposte alle domande sono esatte e così il suo montepremi iniziale è di 150 mila euro e basta tale cifra per fermarsi e diventare campionessa di giornata. A questo punto a giocare c'è Biagio ed è di Napoli e lavora come attore e cabarettista, con il primo ciclo di domande già segna la sua sconfitta così ora è la volta di Antonella. Essa è una madre ed una moglie e chiede al conduttore di salutare sua madre 92nne, dopo aver fatto ciò si può passare alla scelta del personaggio del salottino. La signora opta per i Gemelli con capelli e barba rossa, entrambi leggono la domanda che la concorrente risponde esattamente così anche lei accede al pidigozzaro. La cifra è di 75 mila euro e così continua a giocare andando a rispondere alle successive domande, ma nel frattempo entra il Bonus, ovvero lo svedese che fa alzare ogni donna dello studio. Antonella risponde di nuovo in maniera esatta e quindi il suo montepremi cresce di 50 mila euro visto che pesca 25 mila euro che raddoppia perché c'è stato il Bonus.

Per le domande successive, Bonolis e Laurenti devono travestirsi da siciliani ed infatti il titolo di esse è Mizzica! Anche a queste domande risponde in maniera corretta e quindi continua la sua ascesa dove il pidigozzo svela la cifra di 20 mila euro, arrivando a 145 mila. Deve continuare con le domande per arrivare al montepremi della campionessa ed a leggere le domande ci pensa Laurenti ed ancora una volta riesce a non sbagliare le risposte. 25 mila euro è la cifra che esce dal pidigozzo e così arrivando a 170 mila euro toglie il posto alla campionessa e così sullo sgabello si posiziona Antonio, consulente informatico da Matera. Sarà quest'ultimo a concludere la lista di concorrenti che partecipa al gioco oggi, dovrà rispondere alle domande di uno dei personaggi del Salottino. Esso sceglie la 50, ovvero una donna molto prosperosa, la sua risposta è negativa e quindi alla finale accede proprio Antonella che è restata più tempo a giocare. Dovrà così rispondere a 21 domande in maniera errata dove potrà vincere un montepremi di 270 mila euro, per farlo avrà a disposizione 250 secondi. Di questi però ne resteranno 100 mila quando ne saranno passati 150 di secondi ed allo scadere di ognuno di esso anche mille euro andranno via.

La concorrente decide poi di frizzare a 13 mila euro con l'aiuto di Bonolis, ma ancora non è arrivata a metà delle domande. Il conduttore rilegge le domande senza che il tempo scorra più, Antonella però sbaglia la prima nuova domanda che gli viene posta e così non può vincere il montepremi in palio. Avanti un altro termina ed invita il valletto di giornata a dare la linea al Tg5 e l'appuntamento alla nuova puntata del quiz show che ci sarà questa sera alla stessa ora.

© Riproduzione Riservata.