Anticipazioni Beautiful puntata 10 febbraio: Quinn Fuller nuovo intrigo in arrivo? Liam teme il peggio...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: WYATT NON SI SMENTISCE E... La differenza di carattere tra i fratelli Spencer sarà più evidente che mai nell'episodio di Beautiful in onda domani pomeriggio su Canale 5. In esso, infatti, Liam sarà preoccupatissimo per la possibile presenza di Quinn Fuller a Montecarlo con il rischio che la donna possa avere in mente un nuovo intrigo. Ma Wyatt non sembrerà dargli ascolto, tutto preso dal servizio fotografico a Steffy e dalla pubblicazione di tali scatti nei social network. Il suo obiettivo, infatti, sarà quello di salire sullo yacht di famiglia e mostrare proprio da quel luogo lo stile di vita degli Spencer. Se il comportamento di Wyatt sarà a dir poco deludente, anche Steffy non sarà da meno, dimostrando di essere sempre più vicina allo stile di vita del marito. Avrebbe dovuto dare maggiore peso ai sospetti di Liam, senza assecondare le strane richieste di Wyatt, sempre più interessato all'apparenza. Ma potrebbe essere lei stessa a pentirsi presto dei suoi errori!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: STEFFY VEDE QUINN! - Sarà una puntata letteralmente da non perdere quella che i telespettatori italiani potranno seguire domani a partire dalle ore 13:40 circa. In essa, infatti, il peggior incubo di Steffy si trasformerà in realtà quando vedrà nonno Eric baciare una donna misteriosa davanti all'entrata dell'albergo. Incuriosita dall'identità di quella persona, che nelle ultime settimane è riuscita a ridare vitalità ad un 'arrugginito' patriarca Forrester, Steffy deciderà di avvicinarsi a lei per vedere il suo volto. La Fuller, infatti, anche in quel momento indosserà il suo grande cappello nero per evitare di correre rischi, venendo scoperta dal figlio e dalla sua allegra famiglia. Per conoscere la nuova fiamma di Eric, Steffy la chiamerà ma la donna, anziché girarsi per porgerle la mano, fuggirà via senza un'apparente motivazione. Ne conseguirà una corsa disperata per le vie di Montecarlo, al termine della quale la figlia di Ridge e Taylor dovrà fare i conti con la peggiore delle realtà. Quale sarà la sua inevitabile reazione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: CRESCE LA PREOCCUPAZIONE DI LIAM - La resa dei conti si avvicina e la presenza di Quinn Fuller a Montecarlo potrebbe essere scoperta da un momento all'altro. Sarà per questo che domani a Beautiful Liam faticherà a nascondere la sua preoccupazione, convinto che la gioielliera possa essere sul punto di causare nuovi problemi seguendoli a Montecarlo. La donna da lui vista nella Promenade le somigliava troppo e per questo non riuscirà a sentirsi tranquillo, pensando che la sua odiata rivale possa trovarsi a pochi metri di distanza con chissà quali intenzioni. Con questi pensieri che gli frulleranno in testa, Liam chiederà a Wyatt di dargli una mano e di fare una telefonata a Los Angeles per accertarsi dei reali movimenti della Fuller. Ma non smentendo il suo carattere inaffidabile, il marito di Steffy non seguirà i consigli del fratello, limitandosi a ritenerlo quasi una persona paranoica. Sarà lui a sbagliarsi di grosso questa volta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: QUINN VICINA E PERICOLOSA? - Nella puntata di Beautiful di domani, Liam e Wyatt continueranno a discutere della possibile presenza di Quinn a Los Angeles anche se quest'ultimo non darà troppo ascolto ai sospetti del fratello. Pensando che Liam stia esagerando, rifiuterà di telefonare alla madre a Los Angeles, non sospettando che la donna si troverà in realtà a pochi passi da tutti loro. La Fuller, infatti, ha raggiunto Eric dandogli appuntamento in riva al mare e si troverà insieme a lui, vivendo una romantica vacanza con l'amante. La coppia sarà molto felice di essersi ritrovata e, incurante delle possibili conseguenze di questa relazione, ammetterà per la prima volta i reciproci sentimenti. Si tratterà solo di calma apparente, in quanto in qualsiasi momento il trio Spencer-Forrester potrebbe scoprire questa tresca clandestina. E allora sì che se ne vedranno delle belle! Steffy potrà accettare una simile relazione del nonno con l'odiata Quinn?

