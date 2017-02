BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Katie ammette i suoi sentimenti per Eric?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: KATIE AMMETTE I SUOI SENTIMENTI PER ERIC? - Tra i tanti possibili scambi di coppia nelle puntate americane di Beautiful, ce n'è uno che potrebbe sconvolgere gli equilibri presenti fino a questo momento. Già sappiamo che la storia d'amore di Eric e Quinn non è più perfetta come un tempo, soprattutto a causa dell'intromissione di Ridge nel loro rapporto. Molto presto, però, ci sarà qualcuno che potrebbe causare ulteriori problemi a questo matrimonio. Si tratterà di Katie che in una conversazione con Brooke oggi ammetterà i suoi sentimenti per un uomo sposato. Non si preciserà l'identità di questa persona, ma chi altri potrebbe essere se non Eric? Quest'ultimo negli ultimi tempi frequenta costantemente Katie, trasferitosi in una nuova casa non lontana da villa Forrester. Il loro è stato solo un rapporto d'amicizia ma la dichiarazione della madre di Will alla sorella non promette nulla di buono. Sarà presto amore tra loro?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: LA DOLCE SORPRESA DI ERIC - Se ne fa un gran parlare nelle ultime settimane, ma finalmente sarà nella puntata odierna di Beautiful che scopriremo maggiori dettagli sulla reazione di Eric di fronte alla grande sorpresa di Quinn. La gioielliera riempirà di gioia il suo ex amante che in pochi istanti dimenticherà le sue precedenti dichiarazioni, secondo le quali non avrebbe più voluto continuare a frequentare la Fuller. La coppia si troverà quindi a vivere dei momenti molto romantici nell'albergo della città monegasca, ovviamente all'insaputa di Steffy, Wyatt e (anche se solo in parte) di Liam. Mentre Quinn ed Eric amoreggeranno indisturbati, Steffy continuerà a credere che la suocera sia un grande pericolo e che possa creare molto presto nuovi problemi alla famiglia. Wyatt cercherà di tranquillizzarla, ma sappiamo bene che non sarà affatto facile. Quinn riuscirà a sconvolgere le loro vite durante la vacanza in terra monegasca?

