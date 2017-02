BIANCA ATZEI, "ORA ESISTI SOLO TU" A RISCHIO ELIMINAZIONE: LA CANTANTE COMMENTA COSÌ (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Bianca Atzei e il suo Ora esisti solo tu rischiano di uscire di scena dal Festival di Sanremo 2017 già durante questa terza serata. Ma qual è lo stato d'animo della cantante ora che dovrà cimentarsi in una sorta di ballotaggio con altri 5 big? La Atzei già questa notte si è espressa sul suo profilo Instagram manifestando una grande dose di buoni propositi:"Oggi per la prima volta voglio dire a me stessa che su quel palco ero sicura, felice, grintosa, tenace ed emozionata nel cantare i miei sentimenti, le mie paure e la mia vita. Finalmente sono soddisfatta di me, nel sentirmi una donna senza aver paura di esprimere il mio amore vero e sano. E sono felice di tornare su quel palco domani e ricantarla a me e a voi... Vi dico grazie". Parole che testimoniano la voglia di continuare a lottare per restare in gara in questo Festival di Sanremo 2017: clicca qui per leggere il post di Bianca Atzei su Instagram!

BIANCA ATZEI, "ORA ESISTI SOLO TU" A RISCHIO ELIMINAZIONE: RIUSCIRÀ A RESTARE IN GARA? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Bianca Atzei è tra i 6 campioni a rischio eliminazione in questa terza serata del Festival di Sanremo 2017. Il suo brano Ora esisti solo tu non deve aver convinto abbastanza il pubblico da casa e i giornalisti della sala stampa sanremese, che l'hanno inserito tra quelli che oggi, giovedì 9 febbraio 2017, potrebbero dover salutare definitivamente il palco dell'Ariston. A bocciare il pezzo di Bianca Atzei sono stati diversi critici: si pensi a Domenico Naso, che su Il Fatto Quotidiano sottolinea come a suo dire "Ora esisti solo tu" sia una canzone "inspiegabile e arcaica". Nel caso in cui l'artista milanese fosse riucita a superare la prima fase d'eliminazione, oggi, nella serata dedicata alle cover, avrebbe portato in scena Con il nastro rosa di Lucio Battisti. Un'occasione sfumata, che però le consente di giocarsi il tutto per tutto provando a far apprezzare i lati positivi della sua canzone: ascolteremo Bianca Atzei e Ora esisti solo tu anche domani sera?

