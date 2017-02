Belen Rodriguez / Stefano De Martino prende le sue difese, i due faranno pace? (oggi, 9 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, STEFANO DE MARTINO PRENDE LE SUE DIFESE (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez è sicuramente quella più presa di mira riguardo la sua rottura con Stefano De Martino: non si sa per quale motivo ma viene sempre insultata sulla fine del suo matrimonio da persone che forse dovrebbero imparare a farsi i fatti loro. Più volte la showgirl è intervenuta per difendersi, ma stavolta in suo soccorso è accorso anche Stefano De Martino dopo che una sua fan ha scritto un commento poco carino su Belen sotto la sua ultima foto. "Quello che posso dirvi è che sia io che Belen stiamo facendo del nostro meglio per la serenità di nostro figlio. Capisco il gossip come comprendo l’essere fan di una persona piuttosto che di un’altra ma c’è un limite a tutto. Sono stanco delle persone che insultano Belen per sostenere me o viceversa, come ho già detto in precedenza mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre di mio figlio. Per sostenere una persona non bisogna denigrarne un’altra". Cosa ne penserà Belen Rodriguez?

BELEN RODRIGUEZ, STEFANO DE MARTINO PRENDE LE SUE DIFESE, FARANNO PACE? (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno sempre mantenuto un buon rapporto tranne che nell'ultimo periodo, dove sembra che abbiano discusso (tanto che non si seguono più a vicenda sui social). Nonostante tutto la stima del ballerino verso la showgirl sembra rimanere immutata, soprattutto forse per il bene di suo figlio. Attualmente Belen Rodriguez si trova in Malesia insieme ad Andrea Iannone e a suo figlio Santiago, con il quale sta passando la totalità del suo tempo e con cui si diverte a pubblicare simpatici video sui social per documentare la loro vacanza. Sembra quindi che, nonostante le probabili divergenze che ci sono alla fine di ogni matrimonio, Stefano e Belen continuano a rispettarsi e a cercare di mantenere un rapporto cordiale per il bene del piccolo Santiago, mostrando di essere davvero due persone autorevoli e mature.

