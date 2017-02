CELESTE / Baby violinista dell'Orquesta de Reciclados de Cateura: dal Paraguay al Teatro Ariston (Festival di Sanremo 2017, terza serata)

CELESTE, BABY VIOLINISTA DELL'ORQUESTA DE RECICLADOS DE CATEURA: DAL PARAGUAY AL TEATRO ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 9 FEBBRAIO) - Celeste è la baby violinista dell'Orquesta de Reciclados de Cateura, che si esibirà stasera al Festival di Sanremo 2017. La particolarità di quest'orchestra è nell'utilizzo di strumenti musicali realizzati con materiali di recupero da parte di ragazzi che vivono sopra una discarica vicino Asuncion. È bastata, ad esempio, una teglia per la pizza per realizzare il violino, mentre con due latte di dolci è stata realizzata una chitarra. Manca ancora qualche ora all'esibizione, ma Celeste è già emozionata. Ai microfoni dell'Ansa ha raccontato di essere riuscita a comprare una casa nuova per la sua famiglia grazie ai concerti con l'Orquesta de Reciclados de Cateura: «Ho una casa molto carina grazie a quest'orchestra, le altre non ti danno questa possibilità». Celeste prima viveva in una casa che era spesso colpita da alluvioni, quindi era costretta a lasciarla e scappare per sopravvivere. Ora ovviamente si sente più tranquilla. Non deve lasciarla, se non per viaggiare. Dal suo violino, invece, non si separa mai: «È la cosa più preziosa che ho» ha confidato Celeste.

CELESTE, BABY VIOLINISTA DELL'ORQUESTA DE RECICLADOS DE CATEURA: IL PROGETTO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 9 FEBBRAIO) - Dal Paraguay al Teatro Ariston del Festival di Sanremo grazie al progetto Unicef di cui è testimonial con il resto dei membri dell'Orquesta de Reciclados de Cateura: Celeste, la baby violinista che si esibirà stasera, è l'esempio lampante di un progetto educativo che funziona. «La musica è uno strumento di riscatto e di rinascita, ma è anche un modo per dare nuove opportunità ai bambini che normalmente non ne potrebbero avere. Sosteniamo questo progetto in Paraguay e in altri parti del mondo, come Libano, Siria e Mozambico. Strappiamo i bambini dalla povertà, guerra e disperazione, riportandoli ad una vita migliore, quella che meritano» ha dichiarato Andrea Iacobini, portavoce Unicef Italia, all'Ansa. Il Festival di Sanremo 2017 si tinge di ciano, il colore dell'Unicef: diversi ospiti, infatti, sono loro testimonial. «Ci sono grandissimi personaggi che ci aiutano per far capire cosa facciamo. Valgono tantissimo per noi, ma quello che conta è il messaggio. Spero che l'orchestra faccia illuminare il Teatro Ariston. La lungimiranza di Carlo Conti è stata premiata» ha concluso Iacobini.

