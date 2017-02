CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: la quinta stagione ci sarà? Monica e un nuovo interesse (oggi, 9 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: LA QUINTA STAGIONE DELLA FICTION CI SARÀ? (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Manca poco al ritorno di Che Dio ci aiuti 4 sul piccolo schermo di Rai 1: domenica 12 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata della fiction, la settima per la precisione, con gli episodi dal titolo “Bersagli mobili” e “Una goccia nel mare”. La conclusione della serie sembra sempre più dietro l’angolo, e la prima ad esprimersi in merito ad un’eventuale Che Dio ci aiuti 5 è stata proprio Valeria Fabrizi, l’attrice che veste i panni di Suor Costanza, in un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “…Io penso di sì, non sarebbe giusto abbandonare una storia così. E visto che l’Italia è un Pese longevo, io spero di esserci anche nella prossima”, ha rivelato infatti la Fabrizi quando le è stato chiesto se verranno realizzati o meno nuove episodi di Che Dio ci aiuti. Le anticipazioni in merito al prossimo appuntamento, intatti, rivelano che Nico proverà in tutti i modo di trasformare Asia nella compagna ideale, mentre gli interessi di Monica si spostano verso una nuova conoscenza… si tratta proprio del neurochirurgo? Nel frattempo, Suor Angela e Azzurra saranno vicine ad Emma nella sua difficile convalescenza in ospedale; per lui sembrano esserci altri guai dietro l'angolo...

© Riproduzione Riservata.