CHIARA FERRAGNI/ Lite con la madre Marina di Guardo per colpa dei social? (oggi 9 febbraio 2017)

CHIARA FERRAGNI: LA FASHION BLOGGER NON PARLA PIU' CON LA MADRE? (OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - Problemi in casa Ferragni, dove sembra che Chiara e la madre Marina Di Guardo non si parlino da diversi giorni. La nota fashion blogger non ha pubblicizzato sui social il nuovo libro della madre (come fatto invece dalle sue sorelle) e questo rifiuto da parte di Chiara ha acceso una vera e propria miccia innescando la discussione tra madre e figlia che, come dicono le ultime indiscrezioni, le ha portare addirittura a non parlarsi più. Il profilo Instagram di Chiara Ferragni conta la bellezza di sette milioni di follower, e poteva essere un ottimo modo per pubblicizzare il nuovo libro della Di Guardo 'Come giusto che sia'. La madre della Ferragni ha deciso di concretizzare la sua passione per la scrittura in un libro, dove spiega che non è tutto oro ciò che luccica, e a volte la scrittura si può usare come valvola di sfogo per raccontare in maniera semplice le vicende personali, di una famiglia semplice divenuta famosa grazie alle figlie. Tornerà il sereno?

