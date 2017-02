CINQUANTA SFUMATURE DI NERO/ Da oggi al cinema il film con Jamie Dornan e Dakota Johnson (9 febbraio 2017)

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (9 febbraio 2017) - Christian Grey e Anastasia Steele sono tornati con il secondo capitolo della sexy trilogia ispirata ai romanzi di E. L. James. Erotico e sentimentale, ma anche drammatico, il film Cinquanta sfumature di nero arriverà nelle sale cinematografiche italiane oggi, giovedì 9 febbraio. I protagonisti sono sempre loro: Jamie Dornan, che veste i panni del ricco e bellissimo imprenditore americano dal cuore di pietra, fanatico di sadomasochismo, e Dakota Johnson, che ancora una volta interpreterà la dolce e tormentata ragazza follemente innamorata del bel Grey. Arricchiranno il cast del secondo episodio della trilogia Kim Basinger, antagonista di Anastasia, Bella Heathcote, Luke Grimes ed Eric Johnson. Cambiano, invece, regista e sceneggiatore: al sequel di Fifty shades of grey hanno lavorato, rispettivamente, James Foley e Niall Leonard.

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (9 febbraio 2017) - A livello di trama, lo scenario è completamente diverso rispetto a quello proposto in Fifty shades of grey. I ruoli si sono invertiti: ora è Christian a volere, disperatamente, che Anastasia torni da lui, ma l’affascinante imprenditore dovrà accettare qualche compromesso e rivedere i termini del loro accordo per riaverla con sé. È la ragazza, ora, a dettare le regole. Non è più la sottomessa. In questo capitolo si gioca ad armi pari e nessuno è padrone. L’atteggiamento di Grey, così, cambia a poco a poco: per accontentare le richieste dice addio alle pratiche erotiche punitive cui era abituato e apre il suo cuore ad Ana, felice, finalmente, che non ci siano più ruoli da rispettare o scheletri nell’armadio. Ma lei, che adesso lavora in una casa editrice ed è una donna indipendente ed autonoma, sa che Christian non ha ancora completamente vuotato il sacco. E infatti il suo passato, per certi versi piuttosto oscuro, è lì, pronto ad irrompere nella loro storia d’amore e a rimettere tutto in discussione. Tra incomprensioni ed ex amanti minacciose, scene piccanti e presenze inquietanti, Cinquanta sfumature di nero è una vera e propria giostra di emozioni: fa ridere, fa piangere, emoziona, turba. Come andrà a finire? Cos’avrà in serbo il destino per Christian ed Anastasia? Non vi resta che scoprirlo al cinema.

