CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI / Uomini e Donne, la coppia è in crisi? Parla l’ex tronista

CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, UOMINI E DONNE: LA COPPIA E’ IN CRISI? PARLA L’EX TRONISTA – Dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono allontanati un po’ dai social cercando di vivere nel privato l’amore nato nello studio del programma di Maria De Filippi. L’assenza di notizie aveva allarmato i fans che temevano una crisi tra i due. Nessun problema, invece, tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tra i due, infatti, procede tutto a gonfie vele come ha dichiarato l’ex Miss Italia ai microfoni del settimanale Nuovo Tv. “Può sembrare azzardato. Ma nonostante io abbia solo 22 anni, un po’ di esperienza l’ho accumulata. Mi sono stata così certa: in lui vedo ciò che ho sempre cercato nel mio uomo ideale. In lui ho trovato la stessa mia voglia di costruire qualcosa insieme. L’obiettivo principale della vita è formare una famiglia”. Nessuna data, però, per il matrimonio anche se il progetto di convolare a nozze c’è: “Non c’è una data per il ‘sì’ e non sono incinta. Ma desideriamo sposarci. Forse passerà un po’ di tempo, però siamo impazienti di gettare le basi per una vita insieme”.

CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, UOMINI E DONNE: LA GELOSIA DELL’EX CORTEGGIATORE – Clarissa Marchese e Federico Gregucci non potrebbero essere più felici. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, sono sempre più innamorati anche se, nelle ultime settimane, l’ex Miss Italia ha dovuto gestire la gelosia del calciatore. “In realtà lui è più geloso di quanto mi aspettassi. Io mi fido ciecamente: siamo a contatto con tante persone, ma so chi ho accanto, sono tranquilla. Farò di tutto perché anche lui sia sereno”, ha dichiarato al settimanale Nuovo Tv l’ex Miss Italia che sta vivendo la sua favola d’amore con il calciatore. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che, in pochi mesi è diventato un vero amore che rende sempre più felice l’ex Miss Italia.

