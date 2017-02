CLEMENTINO / Con il suo brano Ragazzi fuori, rimarrà in gara? (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

CLEMENTINO, ''RAGAZZI FUORI'' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Il rapper Clementino partecipa all'edizione 2017 di Sanremo con "Ragazzi fuori". La prima serata lo ha visto salire sul palco con i favori del pubblico, magari non per correre tra le prime posizioni, ma almeno per passare tranquillamente il turno. Invece non è stato così e adesso si trova a rischio eliminazione. Dovrà partecipare al mini torneo con Giusy Ferreri, Ron e le tre esclusioni della seconda puntata, per provare a cavarsela e continuare il cammino sanremese. Non ci si aspettava, perché alla luce della passata kermesse Clementino aveva fatto molto successo. "Quando sono lontano", il brano presentato nel 2016, arrivò settimo. Anche la cover fu particolarmente apprezzata, e il suo "Don Raffaè" di De André arrivò addirittura al terzo posto. Nel Dopo Festival ha detto di essere dispiaciuto, soprattutto perché non potrà partecipare alla serata delle cover per la quale aveva preparato "Svalutation" di Adriano Celentano. Sarebbe stata una versione allegra e coinvolgente, ha dichiarato Clementino, sulla falsariga della scorsa partecipazione dove il pezzo "Quando sono lontano" era più riflessivo mentre l'animosità di "Don Raffaè" riportava il ritmo al centro dell'attenzione. Lo schema avrebbe dovuto essere lo stesso quest'anno.



CLEMENTINO, ''RAGAZZI FUORI'': UN BRANO SIMILE A QUELLO DELL'ANNO SCORSO? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Clementino è salito sul palco convinto di far bene, forte di un pezzo che ha confermato le tematiche già sentite col brano del 2016. Ma è stato proprio quel "già sentito" che forse ha reso "Ragazzi fuori" una canzone a rischio eliminazione. Va premesso che non è affatto un brutto brano, anzi, non è banale ed è perfino orecchiabile. Però ci si aspettava di più da Clementino e si sperava in un'ulteriore crescita artistica. Il rap non è il genere più adattabile al palco dell'Ariston, ma quello di Clementino è un modo di fare musica compatibile con i canoni di Sanremo. Probabilmente è mancato quello scatto sull'acceleratore, quel miglioramento che non si sarebbe limitato alla ricerca di una conferma. È un peccato, ma non tutto è perduto e Clementino potrà sicuramente rimediare. Inoltre va considerato che spesso Sanremo è un trampolino ma la vera e propria prova arriva nei giorni e nei mesi seguenti, quando si consolida o emerge il valore di un pezzo, anche tra quelli che non sono riusciti ad avere riconoscimenti in gara.



CLEMENTINO, ''RAGAZZI FUORI'': A RISCHIO ELIMINAZIONE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Il prossimo scalino che dovrà affrontare Clementino sarà dunque una mini eliminatoria con gli altri esclusi dalla serata delle cover. La concorrenza per adesso potrebbe anche essere superata. perché nemmeno Ron e Giusy Ferreri hanno emozionato particolarmente. Quella di Clementino, tra le tre, potrebbe essere la canzone che riesce a salvarsi, ma c'è bisogno di una performance impeccabile. Clementino dovrà tirar fuori nuova energia e trasmettere sentimenti inediti. Il pericolo più grande che si troverà di fronte è di dare l'impressione di copiare l'esibizione 2016 con una canzone di minor valore. Invece Clementino ha le potenzialità per comunicare al pubblico che non è così. Sui social si è sfogato scrivendo: "La iena non è morta, è solo ferita". Vedremo se riuscirà a rialzarsi davvero e rilanciarsi, anche grazie al supporto dei fans che non lo lasceranno sicuramente da solo in un momento così complesso. Forse è proprio da questi passaggi difficili che può venir fuori il carattere. A Clementino si può imputare tutto fuorché l'assenza di motivazioni. Per cui i giochi non sono ancora fatti e Clementino va sempre e comunque considerato un big che ha ancora qualcosa da dire e da far vedere.

