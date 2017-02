CORO DELL'ANTONIANO/ I bambini di Mariele Ventre apriranno la serata all'Ariston (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

CORO DELL'ANTONIANO, I BAMBINI DI MARIELE VENTRE CANTANO ALL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 9 FEBBRAIO) -Bambini protagonisti al Festival di Sanremo 2017: il Coro dell'Antoniano "Mariele Ventre" di Bologna sarà infatti ospite all'Ariston per la terza serata della kermesse musicale. Una scelta, quella del direttore artistico Carlo Conti, che ha sorpreso persino il direttore dell'Antoniano, frà Giampaolo Cavalli, il quale, intervistato da www.passaggimag.it, ha detto di aver provato "meraviglia e tantissima gioia" per l'invito a partecipare al Festival 2017. I bambini dell'Antoniano, nel corso della terza serata, faranno rivivere ricordi piacevoli anche ai bambini più "cresciuti" ripercorrendo, attraverso un medley studiato per l'occasione, tutti i successi più celebri della varie edizioni de Lo Zecchino d'Oro. Diretti da Sabrina Simoni, i componenti del Coro dell'Antoniano sono apprezzati da sempre:"La cosa che mi stupisce di più – ha spiegato padre Cavalli – è l’interesse che c’è attorno a ciò che facciamo e soprattutto alla modalità con cui facciamo le cose. Quindi il fatto che tutto si svolge all’interno di una realtà che resta giocosa e a misura di bambino".

CORO DELL'ANTONIANO, I BAMBINI DI MARIELE VENTRE CANTANO ALL'ARISTON: GLI INIZI E IL SUCCESSO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 9 FEBBRAIO) -Dici Coro dell'Antoniano e pensi a Lo Zecchino d'Oro: binomio indissolubile, anche oggi, 9 febbraio 2017, che i bambini di Mariele Ventre sono pronti a salire sul palco del Festival di Sanremo. Ma qual è la storia di questo coro entrato ormai a far parte della tradizione e dell'immaginario collettivo italiano? Tutto ha inizio da Mariele Ventre, la direttrice d'orchestra che nel 1963 fondò il Coro dell'Antoniano di Bologna, allora composto da soli 5 bambini. La popolarità del complesso canoro cresce a dismisura e, pur rimanendo legata a doppio filo allo Zecchino, fà sì che il coro dell'Antoniano nel corso degli anni venga associato anche a diversi eventi benefici e tourneé in tutto il mondo. Le più recenti si sono tenute tra Pechino e Shangai, in Cina, un paese che ha molto apprezzato le qualità canore dei bambini dell'Antoniano viste le 8 date in cui si è sempre registrato il tutto esaurito. Alla scuola di canto dell'Antoniano, completamente gratuita, si accede tramite audizione. Come si legge sul portale del coro, negli ultimi anni sono entrati a far parte del complesso bambini di nazionalità "francese, rumena, dominicana, irlandese, ecuadoriana, cingalese, colombiana, argentina, bengalese, ucraina, filippina, vietnamita, polacca, albanese e ivoriana", oltre che italiana.

