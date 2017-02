CRISTINA NICOLINI / Nonostante gli screzi con Loredana si conferma la cuoca favorita a vincere (Masterchef Italia 6, ottava puntata 9 febbraio 2017)

CRISTINA NICOLINI, LA CONCORRENTE DI MASTERCHEF, È TRA LE FAVORITE MA SE L'È DOVUTA VEDERE CON LOREDANA (MASTERCHEF ITALIA 6, 9 FEBBRAIO) Nuova puntata questa sera, 9 febbraio, per Masterchef italia 6 su Sky Uno e Cristina Nicolini e fra i concorrenti favoriti. Cristina Nicolini sa il fatto suo. È, di conseguenza, uno dei concorrenti più promettenti della sesta edizione di Masterchef Italia. E lo hanno notato subito i quattro giudici del cooking show più amato del Bel Paese, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Crocco, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, che non dimenticano mai di elogiarla davanti agli altri cuochi amatoriali in gara. Nel corso dell’ultima puntata, però, ha sfiorato lo scontro con un altro titano della cucina di Sky, ovvero la calabrese Loredana. Le due, molto brave e preparate, sono entrate in competizione sin dall’inizio. È ovvio, quindi, che, al momento di collaborare, ci sia stata qualche scintilla di troppo. Entrambe facevano parte della brigata rossa, che ha sfidato quella blu nella prova esterna, ospiti del circolo dei canottieri di Savoia di Napoli. Le squadre hanno dovuto preparare per gli atleti dei menu composti da tre portate, tutti a base di pasta. I rossi erano capitanati proprio da Loredana che, sicura di sé e intraprendente, ha iniziato a dettare legge a tutti gli altri non appena raggiunta la location. Se n’è letteralmente infischiata, quindi, dei suggerimenti della talentuosa Cristina, che avrebbe voluto servire in tavola dei piatti ancor più particolari e adatti all’occasione. Niente da fare. L’atteggiamento di Loredana ha visibilmente indispettito il tirocinante avvocato che, però, nonostante l’umore sotto i piedi, ha lavorato sodo per il bene della sua brigata e per sfuggire al tanto temuto pressure test. I rossi, alla fine, hanno vinto la prova, surclassando i blu con un menu moderno e sofisticato che ha stupito piacevolmente il palato dei cinquanta ospiti presenti al circolo. Restano, tuttavia, gli strascichi della discussione avuta con la calabrese: riusciranno le due ad intrattenere, in futuro, dei rapporti civili ed educati, oppure continueranno a stuzzicarsi a vicenda, consapevoli del fatto che, molto probabilmente, sono entrambe destinate ad arrivare in finale? La romagnola Cristina Nicolini ha il carattere perfetto per uno show insidioso come Masterchef. È tranquilla e posata, sicura del fatto suo e molto preparata, ragion per cui, malgrado i tempi in cucina stringano e le prove siano molto faticose, non si fa mai prendere dall’ansia. Non l’ha fatto finora e, quasi sicuramente, non lo farà mai, perché abbastanza consapevole del fatto di essere una cuoca amatoriale che ha molto da dimostrare. E poi è un tipo che se ne sta per i fatti suoi, poco avvezzo alle polemiche sterili e alle critiche. Mai la si sente dire qualcosa di negativo sui suoi compagni, che stima e rispetta come nessun altro concorrente è in grado di fare. Tutte queste caratteristiche la porteranno, probabilmente, dritta in finale, dove siamo certi che darà non poco filo da torcere agli altri competitor con i suoi abbinamenti geniali e le tecniche che sa sempre quando tirare fuori per far colpo sui giudici. È difficile immaginare cosa aspettarsi da lei nel corso della prossima puntata. Certamente dei piatti originali e ricchi d’inventiva, come quelli che ha servito finora sia durante le prove nella cucina di Masterchef che in esterna. Nulla le impedisce di vincere la prossima mistery box o il successivo invention test. Vittorie che finora ha sfiorato, andandoci molto vicino, come nella prova di giovedì scorso, quando, nonostante il suo piatto avesse ricevuto le lodi di Chef Morimoto, è stata battuta dalla sua acerrima nemica: Gloria. Cristina ha certamente tutte le carte in regola per eccellere e distinguersi con un piatto qualitativamente superiore a quelli degli altri concorrenti. Sarebbe interessante, inoltre, rivederla come capo brigata: gli altri cuochi amatoriali la ammirano molto, ragion per cui potrebbe trascinarli verso la vittoria.

