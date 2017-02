Chi è Carlo Di Francesco? / Il compagno di Fiorella Mannoia e professore di Amici

Carlo Di Francesco è il compagno di Fiorella Mannoia: professore di Amici è più giovane di 26 anni rispetto la cantante - Ha deciso di rompere il silenzio Fiorella Mannoia e proprio nel corso di un'intervista rilasciata a ridosso dell'inizio del Festival di Sanremo. La cantante ha infatti svelato che il suo produttore, Carlo Di Francesco, è anche il suo compagno. I due sarebbero legati da circa 10 anni ormai e nessun tipo di ostacolo avrebbe posto, in tutto questo tempo, la differenza d'età. Carlo Di Francesco è infatti più giovane di Fiorella Mannoia di 26 anni (la cantante ha 62 anni, Carlo 36). Ma il produttore e compagno della Mannoia non è di certo un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo: in tanti, infatti, lo conoscono come professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ruolo che ricopre ancora oggi. Ma come è nata la storia d'amore tra Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia? La cantante nel corso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair non lo specifica; tuttavia si espone su quelli che sono i loro sentimenti e sul rapporto che ancora oggi li lega.

Fiorella Mannoia e il rapporto con Carlo di Francesco: le confessioni sul desiderio e la maternità - “Sì. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai” ha dichiarato Fiorella Mannoia nel corso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair. È proprio la cantante dai lunghi e ricci capelli rossi ad essere in cima ai pronostici per la vittoria della 67esima edizione del Festival di Sanremo. Sempre nell'intervista, parlando di desiderio e di questo come si modifichi in una coppia con l'avanzare degli anni, la Mannoia ammette: "Le forze non sono più le stesse. Ma l'importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un'invenzione. La vecchiaia non esiste". Non manca un accenno alla maternità mancata: “C’è questo stereotipo per cui la donna per forza deve farle figli, altrimenti è donna a metà: non l’ho mai accettato. C’è chi non ha istinto materno, altre che possono sentirsi madri nella vita anche non essendolo. Io non ho avuto figli. C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati ma oggi non mi mancano“.

