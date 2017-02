Classifica Sanremo 2017, Cantanti Big, Festival: le pagelle live serata cover: Paola Turci al top, l'energia di Fiorella Mannoia - La gara dei campioni di questa edizione del Festival di Sanremo 2017 riparte da Fiorella Mannoia, che come noto ha già dato il meglio di sé nella prima serata e non ha intenzione di mollare proprio adesso che il suo pezzo è uno dei favoriti di questa edizione. La Mannoia si esibisce con "Sempre e per sempre" di Francesco De Gregori, e ancora una volta è un grande successo. Dopo di lei, anche Alessio Barnabei, che canta la cover di "Un giorno Credi". Il cantante porta sul palco un inno alla vita, dove la speranza incontra la voglia di non abbattersi. "Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e va incontro al tuo giorno..", dice l'artista, e la sua performance, acclamata dai presenti in studio, è fra i top della serata. Arriva poco dopo il momento di Paola Turci, che con la sua interpretazione di "Un'emozione da poco" porta in scena la sua grinta senza tradire alcuna emozione. Performance perfetta, sottolineata anche dagli applausi dei presenti.

Classifica Sanremo 2017, Cantanti Big, Festival: le pagelle live serata cover -La serata dedicata ai big del Festival di Sanremo 2017 si apre con Chiara, che con il codice 01 si esibisce con Diamante, il celebre brano di Zucchero, e mentre il maestro Roberto Rossi dirige l’orchestra, Chiara realizza una performance priva di difetti che conquista il pubblico dei presenti e dei telespettatori a casa. La cantante, più elegante che mai, indossa un abito nero con voilant e trasparenze, lungo sulle gambe e con parte superiore velata. Promosso il suo brano e il suo outfit: la serata, per Chiara, si apre nel migliore dei modi. Riuscirà a portare a casa la vittoria? L'artista successivo è Ermal Metal, che porta sul palco un brano del 62 dal titolo “Amara terra mia“, una canzone che nasce dalla sua voglia di ricordare che la tristezza è assenza di felicità, ma solo temporanea. L'artista, che sale sul palco e realizza, per la seconda volta, un'esibizione degna di nota, conquista ancora una volta il pubblico in sala. Frizzante e pena di brio, Lodovica Comello canta Mina, e finalmente rivediamo sul palco dell'Ariston l'artista che abbiamo amato nel corso degli ultimi anni. Le mille bolle blu è il suo brano e Roberto Rossi dirige l’orchestra. La Comello indossa un vestito rosso con gonna corta, ampia e a pieghe, uno stile sbarazzino che le si addice e che lei porta con estrema disinvoltura. Un colletto ampio e decorato fa da contorno a tutto, senza spezzare il lato divertente della creazione. La sua performance canora è decisamente superiore a quella della prima serata, quando forse l’emozione ha preso il sopravvento. Sorprende Al Bano con il brano pregherò, stile senza tempo e l'immancabile cappellino.

