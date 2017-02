Classifica Sanremo 2017/ Festival, cantanti Big a rischio eliminazione: Bianca Atzei in zona rossa, Chiara e Michele Bravi alle cover (Seconda serata)

CLASSIFICA SANREMO 2017, FESTIVAL SECONDA SERATA CANTANTI BIG: TRA GLI ELIMINATI C'È BIANCA ATZEI - Manca poco per la classifica finale di questa seconda puntata di Sanremo 2017. Carlo Conti annuncia lo stop al televoto e dà la linea a Rocco Tanica direttamente dalla sala stampa dove ci sono tutti i giornalisti e gli addetti alla comunicazione del Festival. Rocco inviati mostro della palude Colon e chiede a Maria un parere in merito. Rocco Tanica fa un po' di rassegna stampa con qualche scoop e gossip direttamente da Sanremo. Pronti a dare la classifica: tra i promossi, che quindi domani faranno le loro cover, abbiamo Chiara, Michele Zarrillo, Marco Masini, Paola Turci, Gigi D'Alessio, Francesco Gabbani, Sergio Sylvestre, Michele Bravi, tra i bocciati, quindi in classifica rossa, Alice Paba con Nesli, Bianca Atzei a sorpresa, Raige e Giulia Luzi. Appuntamento adesso a Dopo Festival con Nicola Savino a la Gialappa's Band che commenteranno questa serata del Festival come sempr ein maniera ironica e pungente.

CLASSIFICA SANREMO 2017, FESTIVAL SECONDA SERATA CANTANTI BIG: LA MUSICA DI BIFFY CLAYRO - Tempo di classifica finale di serata a Sanremo 2017: dopo il siparietto comico con Enrico Brignano, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna un riassunto delle 11 canzoni in gara per questa serata. Televoto ancora attivo per qualche minuto, ci sarà ancora spazio per i voti del pubblico da casa che potrà quindi scegliere ancora la sua canzone preferita di questa seconda puntata. Ecco, quindi, nell'attesa della chiusura del televoto altri ospiti sul palco dell'Ariston: I Biffy Clyro, un gruppo alternative rock britannico i cui tre membri sono originari della regione dell’Ayrshire, in Scozia. Appuntamento al TG 60 secondi e poi di nuovo in studio per "tante altre novità e grandi sorprese" annuncia Carlo Conti prima di mandare la pubblicità. Chissà quanto altro ancora si dovrà aspettare prima di vedere la classifica di questa serata e dare la buonanotte a tutti e l'appuntamento a domani. Sui social, infatti, si lamentano per l'eccessiva lunghezza del programma.

CLASSIFICA SANREMO 2017, FESTIVAL SECONDA SERATA CANTANTI BIG: ENRICO BRIGNANO, GABRIELE CIRILLI E FLAVIO INSINNA SONO IL TRIO ROMANO - Nessun posto è casa mia: è questo il titolo del brano di Chiara, nuovo big in corsa questa serata. Codice 11 per "Togliamoci la voglia", il brano che invece portano sul palco di Sanremo 2017 la coppia composta da Raige e Giulia Luzi. Si sono fatte le 00:00 e sembra ci sarà ancora molto da fare e vedere sul palco dell'Ariston. Inoltre, c'è ancora da vedere quale sarà la classifica di questa puntata, quali saranno quindi le canzoni "promosse" e quali quelle nella zona "rossa" a rischio per le prossime serate. Carlo Conti fa un recap dei codici dei cantanti in gara. Il festival di Sanremo ha dato l'opportunità a molti di potersi "riunire": come per esempio ad Al band e Romina Power, o ai toscanacci Conti, Pieraccioni e Panariello. Adesso invece "arriviamo noi", i romani!! Ecco scendere dalle scale Brignano, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna che mettono in scena con Carlo uno sketch in romano. Roma non è uguale alla città dei fiori, questo è vero, ma comunque un saluto grande dalla città capitale d'Italia

CLASSIFICA SANREMO 2017, FESTIVAL SECONDA SERATA CANTANTI BIG: I SEI A RISCHIO ELIMINAZIONE SONO... La seconda serata del Festival di Sanremo 2017 sta per concludersi: quello che il pubblico attende è la classifica che - con i tre finiti a rischio di eliminazione ieri sera - andrà a completare il quadro generale di questa prima fase. Ma a chi toccherà? È molto difficile fare una previsione, anche andando a sbirciare a come erano organizzate le posizioni l’anno scorso, durante la 66esima edizione della kermesse musicale: gli ultimi gradini della classifica, infatti, erano stati infatti occupati dal gruppo degli Zero Assoluto, già sulle scene musicali da tempo, e da Annalisa, giovane cantante di Savona che ha preso parte ed è stata lanciata durante la decima edizione di Amici di Maria De Filippi. Due percorsi, due storie, due talenti e due modi di intervenire sul palco completamente diversi, che non gli hanno però risparmiato gli ultimi due posti: c’è da dire che i dieci posti della seconda serata serata del Festival di Sanremo dell’anno scorso sono stati piuttosto variegati. Primo gradino del podio per Dolcenera, seguito da Clementino (già invece a rischio eliminazione quest’anno) e dalla grande Patty Pravo. Sembra dunque, che - guardando anche i nomi dei Big che si sono esibiti l’8 febbraio 2017 - non ci siano semi-certezze per nessuno: sarà il fresco Sergio Sylvestre a convincere tutti? O toccherà a grandi come Paola Turci o Marco Masini piazzarsi nelle prime posizioni di classifica?

CLASSIFICA SANREMO 2017, FESTIVAL SECONDA SERATA CANTANTI BIG: I BRANI PIÙ TRASMESSI IN RADIO FORNISCONO NUOVI INDIZI? - Il Festival di Sanremo 2017 riesce sempre a calamitare l’attenzione del pubblico del piccolo schermo: le orecchie sono aperte, ma gli occhi sono ben puntati sulla classifica. Dopo la prima serata, a rischio eliminazione troviamo Ron, Clementino e Giusy Ferreri. Come si organizzeranno le posizioni degli 11 Campioni in gara man mano che la kermesse andrà avanti? La certezza finale ce la regalerà solo il tempo, ma qualche altra classifica, specie in merito ai brani più trasmessi in radio, può aiutare ad indirizzare le idee: come si legge su earone.it, nella sezione dedicata a Sanremo 2017, il brano più trasmesso nella giornata di oggi, 8 febbraio, risulta essere quello di Fiorella Mannoia, “Che sia benedetta”. Il podio è completato da Samuel, con “Vedrai” e da Giusy Ferreri, che ha cantato “Fa talmente male” e che, trovandosi a rischio, deve ora giocarsi la partecipazione alla finale del Festival. A seguire, invece, non mancano i giovanissimi Elodie Di Patrizi (“Tutta colpa mia”) ed Ermal Meta (“Vietato morire”). A metà troviamo Fabrizio Moro, seguito da Clementino e Alessio Bernabei. Gli ultimi posti in classifica se li giocano invece Lodovica Comello, Ron e Al Bano. Come varieranno questi dati dopo la presentazioni delle altre 11 canzoni in gara?

