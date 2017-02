DOPOFESTIVAL 2017/ Nicola Savino e la Gialappa’s conquistano tutti: i commenti degli artisti (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

DOPOFESTIVAL 2017, COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Un' altra divertentissima puntata del DopoFestival quella andata in onda ieri, mercoledì 8 febbraio. Infatti i conduttori hanno analizzato la seconda puntata, con Francesco Totti e Keanu Reaves ospiti d'eccezione. Oltre loro anche i comici romani Gabriele Cirilli, Flavio Insinna e Enrico Brignano. Nicola Savino inizia con Bianca Atzei, che non pare essersela presa dopo non aver passato il turno. Ci sono anche i giovani accanto a lui, ma sbaglia palesemente i nomi. E la storica Gialappa's non perde tempo per strigliarlo. Ovviamente, prima di proseguire, bisogna fare il riassunto completo di tutta la serata: ricordiamo infatti che il Dopofestival è un programma appunto ironico che commenta in chiave divertente quello che è accaduto sul famoso palco dell' Ariston. Nella puntata di ieri i due ospiti sono Sergio Sylvestre e Braschi. Le prime domande sono per Marianna, concorrente eliminata dalla categoria Giovani. E lei non sembra essersela presa. E arriva anche un ospite particolare: stiamo parlando di Manuel Agnelli, ex giudice di X Factor. E l'irriverente cantante degli Afterhours non spreca tempo per dire la sua sul Festival. Criticato invece Sergione, ex concorrente di Amici. Lui si difende con il fatto che non sia facile gestire la pressione su un palco importante come quello di Sanremo.

Arriva anche Gigi D'Alessio a commentare cosa è successo sul palco. E in difesa di Sergio specifica che spesso non si sente bene su quel palco: l'audio non sembrerebbe essere dei migliori. Ovviamente si parla anche del bacio di Robbie Williams alla De Filippi, seguito poi da quello di Keanu Reeves: infatti sui social spopolano le immagini di Maurizio Costanzo che non la prende bene. E ovviamente diventa argomento di dibattito. Arriva il momento di Manuel Agnelli, che si esibisce con gli Afterhours: x Factor sembra aver ridato linfa vitale alla band. Intanto si scherza sui palloni tirati da Totti: Federico Russo dice di non aver colpito appositamente Giletti, mentre Herbert Ballerina chiede a Sergio di difenderlo, in quanto c'è qualcuno nell'albergo che vorrebbe picchiarlo.

Si continuano a commentare anche le prestazioni, come quella ad esempio di Raige e la Luzi, che non sembra essere piaciuta moltissimo. I due, subito dopo, confermano si essersi conosciuti in uno studio di registrazione. Nel frattempo si scherza ancora su Giletti: infatti Manuel Agnelli scherza affermando che è deluso da Russo per aver detto di non aver tirato appositamente la pallonata. La Pangallo e Masini commentano intanto la scelta sulla cover, Signor Tenente. A quanto pare voleva essere un tributo. Tra battute e commenti, Agnelli canta l'ultimo brano, ovvero il Paese Reale. La puntata si chiude proprio con quest'ultima esibizione. Un appuntamento imperdibile per chi ama la satira e per chi vuole vedere Sanremo sotto un'altra luce: infatti abbiamo visto come molti protagonisti, nonostante la tensione che il Palco dell'Ariston può darti, siano in grado di essere ironici sulle loro performance in un' importante manifestazione canora. Confermato l'appuntamento di giovedì 9 febbraio, al termine della puntata del Festival.

