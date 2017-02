Dalida / Anticipazioni e curiosità del film tv: Sveva Alviti pronta ad essere un orgoglio italiano

DALIDA, ANTICIPAZIONI E CURIOSITA' SUL FILM IN ONDA IL 15 FEBBRAIO - Sveva Alviti è pronta per la svolta della sua vita prestando il suo volto e la sua voce alla complessa e solare Dalida. Il film tv annunciato dalla Rai e in onda il prossimo 15 febbraio è davvero molto atteso e la curiosità è aumentata quando la modella di origine italiana, è salita sul palco dell'Ariston per presentare il film co prodotto da Italia e Francia, e lo ha fatto intonando "Ciao amore, ciao" e conquistando il pubblico di Canale 5. La top model è arrivata ad un bivio che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Lei stessa parla della recitazione come qualcosa che ha avuto sempre in fondo al cuore e di cui non si è mai separata visto che mentre faceva la modella a New York si pagava gli studi di recitazione e questo lo ha fatto per sei o sette anni, prima di dedicarsi proprio al suo sogno più grande. Sveva canta e recita e ai microfoni del VideoCorriere.it racconta del suo provino "Sono arrivata sul palco e mi sono concentrata sul donare un'emozione senza pensare al ruolo da ottenere sicura che non ce l'avrei fatta. Toccai il cuore dei produttori e della regista che venne da me in lacrime e io le dissi "Je suis Dalida" e lei mi rispose "Je le sais". L'attrice conclude dicendo: "Spero di essere un orgoglio per tutti gli italiani". Ecco qui il video dell'intervista.

