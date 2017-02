FEAR THE WALKING DEAD 2 / Anticipazioni puntata 9 febbraio 2017: Nick abbandona la famiglia, Chris in ostaggio!

FEAR THE WALKING DEAD 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, Paramount Channel trasmetterà un nuovo episodio di Fear the Walking Dead 2, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il settimo, dal titolo "Confessa i tuoi peccati". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre a Baja centinaia di fedeli muoiono durante il sermone, Chris (Lorenzo James Henrie) copre che Madison (Kim Dickens) ha rivelato a tutti che non ha ucciso Reed (Jesse McCartney) perché stava per trasformarsi. Poco dopo, un gruppo di militari raggiunge la Abigail, ma Strand (Colman Domingo) nota subito che c'è qualcosa di strano. Gli uffiiciali iniziana infatti a sparare qualche minuto più tardi, riuscendo a ferire Luis (Arturo del Puerto) in modo grave. Madison e gli altri raggiungono in seguito Baja, ma vengono attaccati dagli Infetti ed Ofelia (Mercedes Mason) è costretta a salvare il padre perché stordito dalla visione di un bambino. Nello steso momento, Alicia (Alycia Debnam-Carey) vede Chris rimanere immobile di fronte ad un Infetto che sta per mordere Madison. Una volta salvi si spostano neella comunità gestita da Celia (Marlene Forte), la madre di Luis, ma la donna rivela a Strand che Thomas (Dougray Scott) è stato morso. Nel frattempo, Alicia accusa Chris di aver voluto la morte della matrigna, ma il ragazzo le chiede di non dire nulla agli altri, insinuando che potrebbe pentirsene. La ragazza invece riferisce tutto alla madre, che a quel punto informa Travis (Cliff Curtis) e pretende che faccia qualcosa perché il ragazzo potrebbe avere qualche turba psichica. Anche se Travis nega e richiede l'aiuto della moglie, Madison preferisce sorvegliare Alicia perché quella notte non le succeda nulla. Daniel (Ruben Blades) invece segue un bambino fino ad un condotto, dove scopre che sono stati rinchiusi diversi Infetti. Affronta quindi Celia, che ha delle idee particolari sull'Apocalisse e sul significato dei morti viventi. Scopre in seguito che ha avvelenato i parrocchiani, mentre la donna consegna due ostie avvelenate a Strand perchè uccida Thomas prima della trasformazione. Parla infine con Nick riguardo al significato degli Infetti, che secondo il suo punto di vista stanno solo vivendo uno stadio precedente alla morte. Quella notte, Chris accede nella camera in cui stanno dormendo Madison e Alicia e preleva un coltello, ma viene sorpreso e fugge.



FEAR THE WALKING DEAD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "CONFESSA I TUOI PECCATI" - Daniel viene tormentato dai continui ricordi di guerra, ma viene svegliato dalle urla di Celia. La donna accusa infatti Strand di non aver rispettato le sue regole ed impone a tutti loro di andarsene. E' convinta inoltre che Luis non sia morto e chiede di vederlo, spingendo Nick a ritornare all'Abigail per recuperare il cadavere. In seguito, Celia gli propone di rimanere a Baja ed il ragazzo rimane in qualche modo affascinato dalle sue teorie. Strand invece si oppone di impedire che il figlio di Madison cada nella trappola della donna, mentre Travis trova Chris in una fattoria nelle vicinanze, dove è stato preso in ostaggio da una famiglia locale.

© Riproduzione Riservata.