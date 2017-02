Fabrizio Corona / In carcere, dimenticato praticamente da tutti (oggi, 9 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA DIMENTICATO DA TUTTI (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Ne è passato di tempo da quando era uno dei nomi più conosciuti in Italia: Fabrizio Corona è adesso in carcere a San Vittore ormai da ottobre, e all'esterno quasi non si parla più di lui. Nessuna menzione in televisione - a parte qualche rara volta in occasione del suo processo o delle parole di Don Mazzi - nessun articolo di giornale, nessuna personalità di spicco del mondo intellettuale che si interessi a lui. Fabrizio Corona stavolta sembra essere stato davvero dimenticato da tutti, anche dagli amici che un tempo aveva fuori dal carcere. Forse questa volta, essendo stato portato ancora dietro le sbarre, nessuno è più incline a credere a un incidente di percorso, quanto piuttosto a una persona che non ha nessun interesse per gli altri, ma solo per i soldi. E stavolta forse nessuno vuole contaminare il suo nome con quello del fotografo, che adesso sembra passarsela veramente brutta.

FABRIZIO CORONA DIMENTICATO DA TUTTI, MA NON DALLA FAMIGLIA (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Le uniche persone che sono rimaste accanto a Fabrizio Corona sono sua madre e la sua fidanzata Silvia Provvedi, che sembra sia intenzionata ad aspettare la sua uscita dal carcere di San Vittore. Riuscirà a rimanergli fedele? La ragazza è molto giovane e non è escluso che, a soli 23 anni, a un certo punto decida che questa situazione è troppo grande per lei. Per adesso continua a godersi la vita e a lavorare con sua sorella Giulia, tra shooting e serate ai party: non si capisce se abbiano messo da parte la loro carriera musicale, perché per adesso sembrano concentrate su un altro tipo di carriera. Fabrizio Corona intanto sta in carcere e quasi nessuno, a parte la sua famiglia, si chiede più come sta o come sta vivendo il suo periodo di detenzione. Anche se sicuramente, quando uscirà da San Vittore, siamo sicuri che ne avrà di ospitate televisive dove poter raccontare la sua storia.

