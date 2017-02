GABRIELE GATTI/ Riuscirà a salvarsi e tornare ai fornelli? (Masterchef Italia 6, oggi 9 febbraio 2017)

GABRIELE GATTI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: FRA GLI ULTIMI NELL'INVENTION TEST (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Masterchef è arrivata alla sua sesta edizione italiana, a partire dal 22 Dicembre 2016. Si tratta di una sfida tra piccoli talenti culinari, giudicati e valutati da una valida giuria, composta dal cuoco Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Scopriamo come sono andate le cose per Gabriele Gatti durante l'ultima puntata del 2 Febbraio. Gabriele Gatti è un architetto che si è stabilito a Torino; possiede due grandi amori: quello per l'architettura e quello per la cucina, prediligendo il tocco di tipo internazionale. La scorsa puntata, Gabriele si è cimentato nella preparazione di piatti tipici orientali, grazie al supporto e la maestria di un noto chef giapponese. Successivamente, Gabriele è stato messo un po' alle strette: si è verificata una prova esterna avvenuta a Napoli, dove le due squadre, rosse e blu, si sono sfidate nella sperimentazione di piatti a base di pesce. Tuttavia, è stata proprio la squadra rossa a vincere, nonostante sia stata una sfida piuttosto combattuta. Pertanto molti dei concorrenti, compreso Gabriele, hanno dovuto sfidarsi per la temibile sfida del Pressure Test. Il menu prevedeva un antipasto di anguria, il pesce all'acqua pazza e l'astice alla catalana. Complice la tensione e l'emozione, Gabriele non si è giostrato molto bene durante la prova, evidenziando i propri limiti caratteriali. Adesso, Gabriele e Roberto attendono il verdetto finale: se restare dentro, oppure tornare a casa.

GABRIELE GATTI, LA TENSIONE GLI HA GIOCATO UN BRUTTO SCHERZO - Forse, uno dei grandi difetti, se così vogliamo definirli, di Gabriele Gatti è la sua emotività: come già affermato dallo stesso architetto in precedenza, Gabriele riesce a dare il meglio di sé con i nervi ben saldi. Probabilmente, durante l'ultima puntata, la tensione dovuta alla sconfitta, al fatto di rischiare l'eliminazione dal programma è stata talmente alta che Gabriele non è riuscito a concentrarsi per il meglio. Tutto ciò gli è costato una nomination per "decimo eliminato della sesta edizione di Masterchef". Infatti, come lui tutti i concorrenti hanno dovuto aspettare una settimana per sapere i verdetti finali delle proprie prestazioni, una settimana ricca di ansia e nervosismo. Giovedì 9 Febbraio 2017, imperdibile appuntamento con l'ottava puntata di Masterchef!

GABRIELE GATTI, QUESTA SERA PASSERA' L'ELIMINAZIONE? - Sappiamo tutti che Gabriele gatti ha le sue grandi doti: è un simpaticone, riesce a creare audience con la sua personalità dai tratti comici e frizzantini: la sua semplicità è riuscita a catturare la simpatia del pubblico da casa. Inoltre, ama sperimentare in cucina, dote estremamente apprezzata in campo gastronomico culinario, adora inoltre addizionare ingredienti tipici della cucina internazionale, come ad esempio le spezie, ad elementi della cucina nostrana. Ciononostante, è l'ansia il suo tallone d'Achille: Gabriele Gatti ha tutte le potenzialità per proseguire all'interno del programma, staremo a vedere come andrà.

