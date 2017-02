GIULIA BRANDI/ L’ansia l'ha mandata in tilt, riuscirà a recuperare? (Masterchef Italia 6, oggi 9 febbraio 2017)

GIUALIA BRANDI, LA SUA SQUADRE NON VINCE, RECUPERERA'? (MASTERCHEF ITALIA 2017 OGGI, 9 FEBBRAIO) - Una delle protagoniste dell'episodio di Masterchef Italia, andato in onda il 2 Febbraio 2017, è stata sicuramente la concorrente Giulia Brandi. All'inizio della puntata, i giudici hanno chiesto alla Brandi, chi per lei meriterebbe di essere eliminato dalla trasmissione e lei ha risposto senza alcun dubbio Loredana. In seguito Giulia ha partecipato alla Mistery Box. In questa sfida, i concorrenti dovevano fare la spesa per un altro concorrente. La Brandi ha dovuto fare la spesa per Loredana. Tra gli ingredienti scelti da Giulia, per il piatto di Loredana, ci sono stati il fegato e lo scalogno. Dall'altra parte, la Brandi, per preparare il suo piatto nella Mistery Box, ha avuto a disposizione la nduja, del pollo, l'anguria, la mortadella e la crema di nocciole. Dopo 45 minuti, la chef ha scoperto che il suo piatto non era stato giudicato dai giudici come uno dei migliori. Successivamente, Giulia ha fatto i complimenti a Valerio per aver vinto la Mistery Box. Dopo la Brandi ha affrontato l'Invention Test. In questa prova, la concorrente ha dovuto preparare la Tempura Udo Noodles Soap, tipico piatto del famosissimo cuoco giapponese Morimoto. La Tempura di Giulia è stata giudicata in maniera positiva da Morimoto, che le ha fatto dei complimenti. Anche Cracco ha elogiato la Brandi, anche se per lui la concorrente ha messo molta pasta nel piatto. Successivamente, Giulia è rimasta un pò delusa, perchè il suo piatto, anche se molto buono, non è stato scelto come il migliore nell'Invention Test. Dall'altra parte, la Brandi ha applaudito parecchio la concorrente Gloria, in quanto quest'ultima è stata giudicata da Morimoto e dagli altri giudici la vincitrice della sfida dei Noodles. Giulia ha fatto un'esterna con gli altri concorrenti nella città di Napoli. In quest'esterna, alla Brandi e ai suoi compagni è stato assegnato dai giudici il compito di preparare da mangiare per circa 40 atleti di canottaggio. Al pranzo era presente Giuseppe Abbagnale, che ha dovuto giudicare anche lui i piatti. I concorrenti di Masterchef sono stati divisi in due squadre. Giulia è entrata a far parte della Squadra Blu e ha scelto come capitano del suo team Gloria. La Brandi, insieme con i suoi compagni, ha quindi preparato un pranzo con spaghetti alle vongole, aglio, olio e peperoncino. In questa prova, Giulia ha incontrato delle difficoltà, soprattutto quando ha dovuto preparare la frittura di pasta, ma per fortuna Michele è riuscito a tranquillizzarla e ad aiutarla nel migliore dei modi. Al termine della preparazione del pranzo, Giulia si è messa a piangere, a causa della troppa tensione. In seguito, i giudici e Abbagnale hanno deciso che la squadra vincitrice era quella Rossa e la Brandi ha chiesto scusa ai suoi compagni, in quanto la colpa della sconfitta, a suo dire, era stata la sua. In seguito, Giulia, insieme con gli altri componenti del team Blu, ha affrontato il Pressure Test, ma è riuscita a salvarsi e dunque continuerà ad essere una concorrente di Masterchef Italia.

GIUALIA BRANDI, PREGI E DIFETTI (MASTERCHEF ITALIA 2017 OGGI, 9 FEBBRAIO) - Nella puntata di questa sera di Masterchef Italia, ci si aspetta che Giulia Brandi continui a preparare dei piatti squisiti e che, a causa del suo carattere, si faccia prendere un pò dall'ansia nelle sfide che dovrà afrontare. Nell'ultima puntata di Masterchef Italia, andata in onda il 2 Febbraio, Giulia Brandi ha dimostrato di essere un'ottima chef, anche se troppo spesso si fa prendere dall'ansia. La Brandi, se riuscirà a controllare la sua ansia, potrà sicuramente restare a lungo all'interno del talent di cucina. Tra i pregi di Giulia, evidenziatisi anche nell'ultima puntata, ci sono il saper cucinare e l'essere fantasiosa. Tra i difetti invece ci sono sicuramente il non essere in grado di mantenere la calma e l'agitarsi molto facilmente.

