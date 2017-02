GIUSY FERRERI / ''Fa Talmente male'', il suo brano a rischio eliminazione (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

GIUSY FERRERI, ''FA TALMENTE MALE'': (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Giusy Ferreri torna a Sanremo, con la sua voce andata modificandosi negli anni, distante oggi da quel tono che voleva ricalcare palesemnte Amy Winehouse. Ancora una volta la voce c'è e, pur mancando acuti o gorgheggi, come oggi va tanto di moda, l'ex di X-Factor riesce a farsi valere. E' la prima cantante donna a mettere piede sul palco e lo fa con un microfono rosa, privo di asta. Ciò le consente di giocare in parte con la telecamera che le ruota intorno, curandosi più del pubblico da casa che di quello in platea. Resta da capire però perché, se un'asta non c'è, come per gli altri, scelta comunque di restare fissa al centro del palco. Non c'è padronanza della scena e questo la limita, dal momento che il brano vorrebbe puntare tanto sulla ritmicità.

GIUSY FERRERI, ''FA TALMENTE MALE'': LE CRITICHE SULLA SUA ESIBIZIONE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Non appena giunta sul palco, si è beccata le critiche via web dei tanti appassionati di Sanremo. Si dice che sia un Festival per ''vecchi'' ma, complici i social, Sanremo ha un grande appeal sul web. Anche li lo fa per criticare, è su Twitter e Facebook a lanciare il post in merito, facendone crescere la diffusione. Il suo abito non va giù davvero a nessuno, ben lontano dall'eleganza che ci si sarebbe aspettati. Anche dal punto di vista dell'alternatività, il tutto lascia a desiderare. Disegni un po' ovunque su sfondo nero, per una scelta che sa più di concerto di paese, piuttosto che di Sanremo. Come detto, l'esibizione non riesce a dare la scossa. Il brano presentato è Fa talmente male. Un titolo difficile da scacciare dalla testa, dal momento che la Ferreri non fa che ripeterlo all'interno della canzone. Ci si basa molto sul ritornello, fin quasi alla noia. Ovviamente parla d'amore, sempre e soltanto d'amore, che non termina come desiderato. Non canta d'altro la Ferreri, mutando i ritmi ma ruotando sempre intorno agli stessi temi. Difficile pensare come possa essere lei la bandiera delle rappresentanti donna del Festival, dato anche il giudizio al termine della prima puntata.

GIUSY FERRERI, ''FA TALMENTE MALE'': A RISCHIO ELIMINAZIONE INSIEME A RON E CLEMENTINO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Rischia infatti l'eliminazione, insieme con Clementino e Ron, interpreti di Ragazzi fuori e L'ottava meraviglia. Il loro turno sarà questa sera, nel corso della puntata dedicata alle cover. Prenderanno parte a un mini torneo. Ad avere maggiori chance pare essere Clementino, con alle spalle la Ferreri e un passo più indietro Ron. Il prossimo scalino che dovrà affrontare Clementino sarà dunque una mini eliminatoria con gli altri esclusi dalla serata delle cover. La concorrenza per adesso potrebbe anche essere superata. perché nemmeno Ron e Giusy Ferreri hanno emozionato particolarmente. Quella di Clementino, tra le tre, potrebbe essere la canzone che riesce a salvarsi, ma c'è bisogno di una performance impeccabile. Clementino dovrà tirar fuori nuova energia e trasmettere sentimenti inediti. Il pericolo più grande che si troverà di fronte è di dare l'impressione di copiare l'esibizione 2016 con una canzone di minor valore. Invece Clementino ha le potenzialità per comunicare al pubblico che non è così. Sui social si è sfogato scrivendo: "La iena non è morta, è solo ferita". Vedremo se riuscirà a rialzarsi davvero e rilanciarsi, anche grazie al supporto dei fans che non lo lasceranno sicuramente da solo in un momento così complesso. Forse è proprio da questi passaggi difficili che può venir fuori il carattere. A Clementino si può imputare tutto fuorché l'assenza di motivazioni. Per cui i giochi non sono ancora fatti e Clementino va sempre e comunque considerato un big che ha ancora qualcosa da dire e da far vedere.

© Riproduzione Riservata.