GLORIA ENRICO/ Sarà in grado di vincere nuovamente l’Invention Test? (Masterchef Italia 6, oggi 9 febbraio 2017)

GLORIA ENRICO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: VINCE L'INVENTION TEST (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Tra i concorrenti di Masterchef Italia, che si sono messi di più in mostra nella puntata del 2 Febbraio 2017, c'è stata certamente la chef Gloria Enrico. All'inizio dell'episodio, la ragazza ha dichiarato ai giudici del talent, che la concorrente Loredana meriterebbe di lasciare il programma, perchè non è una cuoca molto preparata, non fa gioco di squadra e combina spesso dei pasticci in cucina. In seguito, Gloria ha affrontato la prova della Mistery Box. In questa sfida, ha dovuto fare la spesa per il concorrente Gabriele. La giovane ha scelto soprattutto degli ingredienti per fare un dolce, e Gabriele è stato messo in seria difficoltà. Successivamente la ragazza, in 45 minuti, ha creato un piatto, che non è stato considerato all'altezza del suo talento dai giudici. Gloria è rimasta molto male, ma si è complimentata con Valerio, che si è aggiudicato la sfida. Dopo, la Enrico ha affrontato l'Invention Test. In questa sfida, ha dovuto riprodurre un piatto dello chef giapponese Morimoto, che era la Tempura Udo Noodles Soup. Nel realizzare questa pietanza, la concorrente ha avuto a disposizione dieci minuti in meno di tempo, per decisione di Valerio. Dopo la decisione di Braschi nei suoi confronti, la chef si è rivolta a Valerio, scherzosamente, con il termine di Bastardo. I giudici hanno ascoltato la ragazza, ma hanno fatto finta di nulla. Nel riprodurre il piatto, la chef si è impegnata molto, infatti è stata attenta a preparare il brodo di dashi e la tempura di gamberi. Alla fine Gloria ha ricevuto i complimenti di Morimoto, che ha giudicato la sua creazione buona e completa. Per la sua bravura, la Enrico è stata giudicata la migliore ed è stata nominata la vincitrice dell'Invention Test. La ragazza ha esultato tantissimo e, grazie a questa vittoria, si è conquistata la permanenza nel reality. Gloria, in quanto già salva, non è partita per la città di Napoli. La giovane non ha quindi visto i suoi compagni essere divisi in due squadre, la Blu e la Rossa, con il compito di preparare il pranzo per 40 atleti di canottaggio. La Enrico ha scelto Giulia Brandi come il capitano del team Blu e la ragazza, insieme con il suo gruppo, ha preparato antipasti a base di pasta e spaghetti con le volgole. Alla fine della prova esterna, Gloria non è stata molto contenta, quando ha scoperto che la sua squadra Blu, non si era aggiudicata la prova esterna a Napoli. La ragazza comunque, avendo vinto l'Invention Test, si è garantita la possibilità di continuare ad essere ancora una concorrente di Masterchef Italia.

GLORIA ENRICO, UNA RAGAZZA MOLTO CAPARBIA, COSA SUCCEDERA'? - Nella punta di questa sera di Masterchef Italia, ci si aspetta che Gloria prepari piatti squisiti, che vinca la Mistery Box o l'Invention Test e che faccia squadra con la sua amica e concorrente Giulia Brandi. Nell'ultima puntata di Masterchef Italia, andata in onda il 2 Febbraio 2017, la concorrente Gloria Enrico ha fatto vedere di essere una chef molto preparata, in grado di realizzare dei piatti buonissimi. La ragazza ha dimostrato di essere anche molto caparbia e di non arrendersi mai, pure in situazioni difficili, come quella dell'Invention Test, in cui ha avuto a disposizione dieci minuti in meno, per preparare un piatto. Se continua a seguire il suo istinto e ad impegnarsi, Gloria potrà vincere parecchi Invention Test e questo le consentirà di restare per molto tempo all'interno del talent di Masterchef. Tra i pregi della Enrico, che si sono evidenziati anche nella puntata del 2 Febbraio di Masterchef Italia, ci sono la caparbietà, l'impegnarsi parecchio e il non perdere la calma. Tra i difetti della chef, invece, ci sono forse l'essere troppo sicura e delle volte poco attenta.

