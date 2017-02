Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati? / Dopo la polemica del debito torna Sanremo 2017 senza la moglie, aria di crisi?

Gigi D'Alessio senza Anna Tatangelo al Festival di Sanremo: il cantante svela il vero perchè - Gigi D'Alessio al Festival di Sanremo ma senza Anna Tatangelo. È bastato questo per scatenare il gossip su una presunta crisi nella coppia. Verità o invenzione? Se le indiscrezioni parlano di momento buio per la coppia e di un'assenza voluta dalla Tatangelo proprio in seguito ai problemi che hanno colpito D'Alessio negli ultimi mesi, il cantante dà motivazioni abbastanza differenti. È davvero molto stanco del gossip Gigi D'Alessio: il cantante in gara a Sanremo, in una videointervista a Tiscali, ha tenuto a chiarire con fermezza il perchè dell'assenza della sua compagna. "Se Anna fosse venuta qui al Festival magari avrebbero detto che l’avevo fatto perché volevo farmi pubblicità facendomi fotografare con lei. - motiva allora Gigi D'Alessio, che continua - Allora le ho detto di godersi Sanremo guardandolo da casa e magari di venire qui l’ultimo giorno, in modo da andare a mangiarci poi qualcosa insieme e di tornare insieme a casa".

Gigi D'Alessio a Sanremo 2017 senza Anna Tatangelo: la drastica decisione della coppia - Non ci sarebbe alcuna crisi in atto tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Il cantante, anzi, si dice molto stufo del gossip che neglio ultimi tempi parla spesso di crisi nel loro rapporto di coppia. "Quello che mi dà fastidio è il gossip inventato. Un giorno ci fanno lasciare, il giorno dopo siamo di nuovo insieme, poi siamo in crisi, poi lei è incinta" tuona il cantante che, a Sanremo 2017, ha superato la prima fase con la canzone 'La prima stella'. È proprio per non dare adito ad ulteriori indiscrezioni false che Gigi e Anna hanno deciso di vivere questa avventura separati: "Ho capito che il gossip va alimentato: o le notizie te le inventi tu o se le inventano loro. E fanno solo danni. - dichiara ancora D'Alessio nella videointervista, dove conclude - Anna e io siamo come tutti. La nostra non è la famiglia del Mulino Bianco, che tra l’altro non esiste. Discutiamo e facciamo pace, proprio come tutte le coppie".

GiGi D'Alessio e la questione debiti: la situazione e il chiarimento del cantante - Non rispecchiano la verità, quindi, le voci che vorrebbero Anna Tatangelo sempre più lontana da Gigi D'Alessio. Secondo queste, la cantante avrebbe mal digerito i problemi economici che, negli ultimi mesi, hanno colpito il compagno. A lungo si è infatti parlato dei problema dei debiti del cantante: 25 milioni, secondo il corriere, tra i quali anche i 200 mila destinati a Valeria Marini; cifra poi ridimensionata da D'Alessio. "Non posso negare di avere fatto degli investimenti sbagliati - ha puntualizzato il cantante sulle difficoltà della sua società, la Gigi D'Alessio Holding - Ringraziando Dio, si tratta di una cifra di tutt’altre dimensioni rispetto ai 25 milioni scritti sul Corriere".

