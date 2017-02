IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE/ Su Rai 3 il film con Riz Ahmed e Kate Hudson

IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il fondamentalista riluttante è il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller con titolo originale The Reluctant Fundamentalist. Il film è frutto di una collaborazione tra Stati Uniti, India e Pakistan realizzato nell’anno 2012 per una durata complessivamente pari a 2 ore ed 8 minuti, per la regia di Mira Nair. Nel cast sono presenti Riz Ahmed, Kate Hudson, Liev Schreiber, Meesha Shafi, Om Puri, Kiefer Sutherland e Shabana Azmi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo in Pakistan e precisamente nella città di Lahore, qui è in atto una importante e dura dimostrazione studentesca. Nel frattempo, un professore pakistano Changez Khan (Riz Ahmed) è in compagnia di un giornalista americano Bobby Lincoln (Liev Schreiber) e gli sta raccontando la propria vita passata. Con un lungo flashback inizia il racconto del giovane professore che ripercorre tappa dopo tappa i momenti più importanti della propria esistenza. Changez racconta di aver lasciato la tanto amata città di origine Lahore per andare a studiare begli Stati Uniti presso la prestigiosa università di Princeton. Qui si è subito distinto per le enormi potenzialità e per la propria determinazione tant’è che in breve tempo è divenuto il migliore studente del suo corso di economia. Infatti questa sua bravura lo mette subito in luce e gli permette di essere assunto presso una importante e agenzia finanziaria di New York. Qui ha lavorato come analista finanziario di Wall Strett mostrando una certa ambizione ed iniziando una relazione amorosa con una ragazza che lavora anche lei nell’agenzia, Erica (Kate Hudson) e che gli ha permesso di conoscere moltissime persone autorevoli e entrando nel mondo patinato di Manhattan. Tuttavia, la sua felicità viene bruscamente interrotta in seguito ai fatti terribili legati all’11 settembre quando ad opera di un gruppo di terroristi vi è il tragico attacco alle Torri Gemelle. Questa cosa cambia per sempre la vita di Changez che inizia a subire tutta una serie di sospetti e di pregiudizi, inoltre anche la sua storia d’amore con Wrica finisce bruscamente. L’uomo si vede costretto a tornare in Pakistan accettando di lavorare come docente nella locale università. Qui però è entrato in contatto con il mondo estremista ed è proprio questo il motivo che ha spinto Changez a cercare il giornalista per informarlo del rapimento di un docente americano e della sua vicina esecuzione.

