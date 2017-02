IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE/ Su Iris il film con Michael Parè e James Wood

IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il giardino delle vergini suicide è il film in onda su Iris oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.00. La pellicola dal genere drammatica realizzata nel 1999 è stata diretta dalla figlia del regista Francis Ford Coppola, Sofia, tratta dal romanzo Le vergini suicide. Il cast è composto da Michael Parè che interpreta Trip Fontaine in età adulta, James Wood invece è il signor Lisbon, Kirsten Dunst è Lux Lisbon, Josh Hartnett è Trip Fontaine da giovane, e Katheleen Turner nei panni della signora Lisbon, mentre Giovanni Ribisi è la voce narrante della pellicola. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - I protagonisti di questa pellicola sono i componenti della famiglia Lisbon, dove ci sono i due genitori e le loro 5 figlie bionde. Si evidenzia fin dalle scene iniziali come il padre sia fuori dalle discussioni familiari mentre la madre delle ragazze si mostra per la sua acidità e chiusura mentale. Ciò non fa altro che ostacolare l'adolescenza della sua prole. Le 5 figlie vanno dai 17 anni di Therese ai 13 di Cecilia, tra di loro ci sono Mary e Bonnie che hanno 16 e 15 anni e Lux che ne ha 14. La situazione nella città di Detroit peggiora quando una malattia attacca gli alberi mentre nella famiglia Lisbon c'è un evento triste, la piccola Cecilia tenta il suicidio così grazie agli assistenti sociali le viene organizzata una festa che non riesce al meglio. Infatti la piccola ci riprova e stavolta muore gettandosi dal balcone, viene così tolta la ringhiera dove è successo il dramma mentre il padre delle ragazze resta impassibile a tutto ciò. A preoccuparsi della situazione però sono i ragazzi del quartiere che sono amici delle ragazze, ma quest'ultime superano senza problemi la morte della loro sorella. Nel frattempo, l'aumentare del virus degli alberi è parallelo a quello dei suicidi dei giovani. Lux frequenta Trip Fontaine, ossia il bel ragazzo della scuola, così anche le sue sorelle conoscono altri ragazzi con cui andare al ballo. Tale evento ha effetti positivi sulle giovani appartenenti alla famiglia Lisbon al punto che Lux e Trip diventano reginetta e re e per festeggiare dopo fanno l'amore. Quando però si risveglia il ragazzo non c'è più, tornate a casa le ragazze subiscono una severa punizione che le obbliga a stare chiuse in casa. Così senza poter andare a scuola ed ascoltare musica, le ragazze ed i loro amici trovano il modo di comunicare utilizzando diversi mezzi a loro disposizione. Ma a rompere queste comunicazione ci pensa la loro madre così attraverso una lampada loro possono dare cenni ai loro amici che capiscono di potersi presentare di notte a casa loro in auto, in modo da poter poi scappare via da quel luogo di clausura e proibizionismo. Quando arriva la notte della fuga i ragazzi entrano in casa dove trovano Lux ma poi quest'ultima li lascia soli e girando per la casa trovano nella cantina il corpo senza vita di Bonnie. Ovviamente tale vista li fa scappare e si scontrano anche nel corpo senza vita di Mary ed in quello di Therese, ognuna si è suicidata in modi differenti. Infine anche Lux si unisce alle sorelle suicidandosi, a questo punto la casa della famiglia Lisbon viene messa all'asta visto che i due genitori rimasti soli decidono di lasciare la città in cui hanno vissuto.

