IL SAPORE DELLA CILIEGIA/ Su Iris il film con Homayon Ershadi e Abdolrahaman Bagheri

IL SAPORE DELLA CILIEGIA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il sapore della ciliegia è il film in onda su Iris oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale Ta’m-e gilas: è stata prodotta in Iran nel 1997 con la durata pari a 97 minuti, per la regia di Abbas Kiarostami che si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre i principali interpreti sono Homayon Ershadi, Abdolrahaman Bagheri, Afshin Khorshid, Safar Ali Moradi e Mir Hossein Noori. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL SAPORE DELLA CILIEGIA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia del signor Badii (Homayon Ershadi) che sta percorrendo l’Iran e precisamente la periferia di Teheran a bordo della propria automobile. Badii ha cinquanta anni e sta attraversando un periodo molto difficile della propria vita, infatti è in un profondo stato depressivo e sta meditando il suicidio. L’uomo ha architettato tutte le fasi del suicidio scavando anche la propria fossa. Tuttavia però per Badii tutti i tasselli non sono ancora al proprio posto in quanto necessità di una persona che l’indomani della sua morte copra con la terra il suo corpo o che nel caso avesse deciso di non compiere più questo gesto gli dia il giusto aiuto e lo riaccompagni a casa. Questo è il motivo principale per il quale Badii girovaga con la sua macchina imbattendosi in alcuni uomini che potrebbero fare al caso suo. Prima pensa che a poterlo aiutare possa essere un giovane ragazzo soldato che però di fronte a questa storia si spaventa e scappa nonostante la cospicua somma di denaro che Badii gli offre, poi si imbatte in un seminarista di nazionalità afgana che proprio per la fede che ha non ammette in alcun modo il suicidio e quindi prova a dissuadere Badii, ma senza risultato. Quindi anche lui va via. È il momento di un uomo molto anziano che lavora come impiegato al museo di storia naturale, il signor Bagheri (Abdolrahman Bagheri) il quale dopo aver sentito cosa ha da proporgli e cosa deve fare, rimane alquanto sbigottito anche se poi decide di accettare. L’uomo inizia allora a seguirlo ma allo stesso tempo inizia a raccontargli la storia della sua vita e di come in passato anche lui avesse in qualche modo avuto questo istinto per il suicidio. Badii ascolta i suoi racconti dove Bagheri gli mostra le bellezze della vita e come lui fosse stato dissuaso dall’uccidersi dopo aver gustato una ciliegia, ma lui non si lascia convincere. L’indomani allora i due si danno appuntamento, tuttavia il signor Badii non riesce ad uccidersi, Badii inizia quindi una lunga riflessione su ciò che avrebbe potuto fare e che per fortuna ha evitato.

