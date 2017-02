Il Segreto / Anticipazioni puntata 10 febbraio 2016: il destino di Don Anselmo...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: DON ANSELMO RESTA - E' diventato il tormentone delle attuali puntate italiane de Il Segreto: Don Anselmo va o resta? Il vescovo è giunto a Puente Viejo, convocato da Don Berengario, per verificare il comportamento del sacerdote. Nel paesino si è trovato di fronte alle proteste degli abitanti, venuti a sapere che il loro adorato Don Anselmo avrebbe dovuto andarsene, mentre Don Berengario (poco amato da tutti i fedeli) avrebbe preso il suo posto. Con questi presupposti, il vescovo si è preso del tempo per riflettere, giungendo ad una decisione definitiva: sia Don Anselmo che Don Berengario potranno restare a Puente Viejo, occupandosi insieme della gestione della parrocchia e dei fedeli. I due sacerdoti dovranno quindi imparare a convivere e ad accettarsi. Ma siamo davvero certi che raggiungeranno tale obiettivo? Riusciranno a sopportarsi a vicenda diventando il punto fermo degli abitanti del complicato paesino spagnolo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: LA PROPOSTA DI EMILIA - Quali saranno le sorti di Beatriz nelle prossime puntate de Il Segreto? Resterà in compagnia del suo tutore Hernando o si trasferirà altrove, crescendo in compagnia di una vera famiglia? Sarà questa la proposta che Emilia farà a Dos Casas nella puntata in onda domani pomeriggio su Canale 5. Dopo varie peripezie e rifiuti, infatti, la moglie di Alfonso riuscirà a farsi accettare nella tenuta dei Los Manantiales e ad accertarsi delle condizioni di salute della giovane Mella. Sebbene non ci sia nulla di preoccupante, Emilia proporrà a Hernando di affidarle le cure della sua protetta che in questo modo potrà crescere al fianco di due veri genitori. Ma niente e nessuno convincerà l'uomo a cambiare idea: i Mella hanno affidato a lui Beatriz e lui manterrà la promessa fatta. E se Emilia penserà che Beatriz abbia bisogno di una mamma al suo fianco, verrà soddisfatta prima del previsto: da Cuba infatti, arriverà molto presto la signora Dos Casas che potrà prendersi cura sia della casa che della stessa Beatriz.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: PRADO RICONQUISTA MATIAS? - Nella puntata de Il Segreto di domani i problemi non mancheranno all'interno nella famiglia Castaneda: dopo avere superato la crisi di Emilia e Alfonso, questa volta saranno Matias e Prado a dover fare i conti con la loro relazione apparentemente giunta al termine. Il ragazzo ha infatti deciso di lasciare la sua fidanzata senza un motivo concreto e a nulla sono valsi i tentativi di Prado e della famiglia al completo per indurlo a cambiare idea. Le ragioni sono ben note ai telespettatori, in quanto Matias vorrà in questo modo non rappresentare un ostacolo alla carriera canora dell'amata ma allora perchè non sarà sincero con lei una volta per tutte? I pensieri frulleranno nella mente della figlia di Ramiro, convinta che una soluzione debba essere trovata. Lei, infatti, intenderà lottare con ogni mezzo per salvare il suo amore: siamo certi che Matias glielo permetterà senza ulteriori bugie?

