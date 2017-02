IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Alfonso finisce in carcere, Emilia ricattata da Cristobal Garrigues

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ALFONSO IN CARCERE! - Problemi senza fine si intrecceranno nelle puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali anche le coppie più longeve saranno costrette ad affrontare sfide apparentemente insuperabili. A farne le spese saranno chiamati di nuovo Emilia e Alfonso che, dopo avere dimenticato il tradimento rispettivamente con Cesar e Hortensia, vivranno una fase felice ma non duratura. I coniugi Castaneda, infatti, saranno costretti ad affrontare Cristobal Garrigues, che arriverà a Puente Viejo come un vento impetuoso, deciso a scoprire i misfatti di Donna Francisca. Il figlio di Salvador Castro penserà di usare proprio Emilia come mezzo per arrivare alla Montenegro e, dopo avere cercato di sedurla (al punto che scambierà con lei un bacio appassionato), userà un mezzo ben più crudele per convincerla a eseguire delle ricerche per suo conto alla villa. Farà arrestare Alfonso con una falsa accusa, ricattando Emilia: se lei non lo aiuterà, il locandiere subirà una terribile condanna. La situazione si risolverà grazie all'intervento di Raimundo e Garrigues verrà obbligato a lasciare Puente Viejo, anche se non per molto.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: LUCAS E SOL PRESTO SPOSI! - Ci sarà finalmente spazio per qualche bella notizia nella puntata de Il Segreto in onda oggi pomeriggio su Canale 5. In essa, infatti, lo strano comportamento di Lucas degli ultimi tempi sarà svelato: il dottore organizzerà una romantica sorpresa alla sua Sol e oggi le chiederà di diventare sua moglie. Dopo tanti problemi e ostacoli, sarà finalmente la volta buona per loro? A quanto pare sembra proprio di sì, in quando la giovane Santacruz accetterà, decidendo di fissare il prima possibile la data della cerimonia. Non tutti, però, saranno felici oggi a Puente Viejo: dopo essere stata lasciata da Matias, Prado cercherà di trovare un solo motivo che possa giustificare tale comportamento ma non lo troverà. Anche Emilia e Alfonso proveranno ad indagare a tal proposito, a loro volta senza ottenere un risultato degno di nota. Chi potrebbe sospettare che Matias ha lasciato Prado per costringerla a partire per Madrid?

© Riproduzione Riservata.