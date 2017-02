INTERSTELLAR/ Su Canale 5 il film con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

INTERSTELLAR, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Interstellar è il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola fantascientifica che ha anche forti sfumature drammatiche è stata diretta da Christopher Nolan, su un soggetto di Kip Thorne e sceneggiata dal regista insieme al fratello Jonathan. Gli attori principali sono Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, John Lithgow, Mackenzie Foy, Ellen Burstyn, Casey Affleck e Matt Damon. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INTERSTELLAR, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Svariati cataclismi naturali hanno portato la Terra sull'orlo del precipizio e l'umanità è a rischio estinzione. Joseph Cooper, astronauta della NASA ha deciso di lasciare il suo lavoro dopo la morte della moglie e si è trasferito in campagna con i figli Murphy e Tom. Un giorno la bambina avverte una presenza nella sua stanza e attraverso dei segni scopre una sorta di codice segreto. Il padre per accontentare la sua sete di conoscenza decide di partire all'avventura e i due si ritrovano così di nuovo alla NASA. Gli scienziati hanno trovato la soluzione per salvare i terrestri, esiste un "wormhole", una specie di passaggio, che unisce la Terra a Saturno. Cooper viene così scelto per pilotare un'astronave attraverso questa nuova strada stellare. L'uomo accetta la missione per salvare il futuro dei suoi figli ma Murphy non prende bene la sua partenza. La prima tappa del viaggio per i tre astronauti della missione Amelia, Cooper e Doyle è un pianeta potenzialmente ospitale, segnalato anni prima da un viaggiatore. Il tempo sul pianeta passa diversamente rispetto alla Terra e gli astronauti, dopo aver perso un membro dell'equipaggio, riescono a salvarsi da un'imponente marea, che rende il pianeta non idoneo alla vita. Mentre sulla nave spaziale sono trascorse solo poche ore sulla Terra sono passati dei decenni e Murphy è diventata lei stessa una studiosa della NASA alle dipendenze del dottor Brand, padre di Amelia e organizzatore della missione. L'uomo ha mentito all'equipaggio dell'Endurance sulla missione, l'umanità non può essere salvata, l'unica speranza è popolare un altro pianeta con delle capsule a bordo della nave. Murphy comunica la notizia al padre e l'uomo nonostante il poco carburante decide di tornare indietro per rivederla. Purtroppo l'Endurance è già sbarcata su un altro pianeta ma anche questa volta non è ospitale. Il secondo esploratore, il dottor Mann, ha mentito per essere recuperato ma l'uomo è ormai impazzito e nel tentativo di salvarsi distrugge parte della nave spaziale. La nave può solo andare avanti e per permettere ad Amelia di raggiungere l'ultimo pianeta, Cooper decide di sacrificarsi e lascia la navicella. L'uomo però finisce in un'altra dimensione e tornando a ritroso nel tempo arriva al momento in cui tutto è iniziato. Cooper capisce così di essere lui stesso la presenza nella stanza della figlia e trova il modo di aiutarla a risolvere l'equazione indispensabile per costruire le stazioni spaziali per salvare l'umanità. Ad un passo dalla morte l'uomo miracolosamente si risveglia in una stazione spaziale nei pressi di Saturno. Sono passati oltre settant'anni dall'inizio della missione e grazie al suo aiuto Murphy è riuscita a salvare l'umanità. Cooper può così rivedere la figlia, ormai centenaria e salutarla per l'ultima volta. L'anziana prima di morire gli dice che la navicella di Amelia è ancora dispersa e nel finale Cooper parte per ritrovarla.

