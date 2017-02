INTO THE BADLANDS / Anticipazioni puntata 9 febbraio 2017: Sunny uccide Quinn, ma diventa uno schiavo (finale di stagione)

INTO THE BADLANDS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, Paramount Channel trasmetterà l'ultimo episodio di Into The Badlands, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il sesto, dal titolo "Crollo totale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Sunny (Daniel Wu) continua ad essere tormenetato dagli incubi in cui immagina di uccidere M.K. (Aramis Knight) gettandolo dal tetto di un palazzo. Al risveglio, rivela a Veil (Madeleine Mantock) che esiste un modo di lasciare le Badlands, ma che richiede un prezzo elevato. Mettendo la bussola in un'insenatura del Libro riesce inoltre a scoprire il punto esatto che indica. Nel frattempo, Quinn (Marton Csokas) inizia ad ideare un piano per risolvere i nuovi problemi con il raccolto. Jade (Sarah Bolger) gli propone, contro il parere di Lydia (Orla Brady), di affidarle un gruppo di uomini a cui insegnare l'arte del raccolto, in attesa dell'arrivo dei nuovi schiavi. M.K. invece parte con Sunny in missione contro la Vedova (Emily Beecham) e chiede a Ryder (Oliver Stark) di riavere il suo medaglione, ma il ragazzo gli riferisce di averlo venduto. Più tardi, Tilda (Ally Ioannides) scopre dalla madre che il potere di M.K. lo indebolirà fino alla morte senza l'addestramento adeguato. Ryder invece raggiunge Waldo (Stephen Lang) e gli chiede notizie del ciondolo di Azra, ma viene indirizzato verso il padre di Lydia, un predicatore con una grande conoscenza della magia. Dopo aver ostacolato a lungo la rivale, Lydia si propone invece di aiutare Jade a raccogliere i prodotti delle loro terre, mentre Veil continua a curare Quinn, che sta peggiorando sempre di più. Il Barone ammette in modo sfacciato di essere stato lui ad uccidere i suoi genitori e le dimostra come entrambi siano schiavi della loro natura. Cambia tuttavia subito dopo opinione su quanto è successo quel giorno, rivelandole che è stata la spada di Sunny ad uccidere i suoi genitori e non la propria. Quella notte, mentre Sunny è costretto a fermarsi a causa del ferimento di uno dei suoi uomini, Ryder si presenta al cospetto di Penrith (Lance Henriksen), che gli rivela come Azra sia solo una leggenda raccontata dai padroni per alimentare le speranze degli schiavi. Intanto, Tilda raggiunge M.K. nei boschi e lo avvisa della propria scoperta. Il ragazzo le confessa di essersi riuscita a controllare solo grazie a lei, ma Sunny li soprende e la cattura. Dopo aver ordinato a Sunny di rompere la sua relazione con Veil, Quinn ha un breve incontro con Jade, ma la ragazza cade al suolo in preda alle convulsioni. La Vedova invece irrompe nelle segrete ed inizia uno scontro con Sunny, mentre M.K. libera subito Tilda, ma vengono ostacolati da un Puledro. Convinto che la ragazza sia in pericolo, si taglia appositamente la mano pur di salvarla e lo uccide, ma dà anche modo alla Vedova di fuggire. La stessa scena viene vista anche da Quinn.

INTO THE BADLANDS, ANTICIPAZIONI DEL 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "CROLLO TOTALE" - Sunny porta al Re del Fiume la testa di Bale spacciandola per quella di M.K per ottenere il passaggio al di fuori delle Badlands. Intanto, tre Abati vengono informati dell'esistenza di M.K. ed iniziano a cercarlo, mentre Jade accusa Lydia di aver cercato di avvelenarla, spingendo Quinn ad ordinare l'esilio della moglie. Senza altra scelta, Lydia ritorna quindi a casa di Penrith e si riconcilia con la Congrega. Dopo aver visto Sunny fallire con la Vedova, il Barone stabilisce di avere di fronte un traditore e lo fa imprigionare, mentre Tilda rapisce Veil perché curi le ferite della Vedova. La giovane accetta con riluttanza e le rivela anche che la madre in realtà non la ama affatto. Le confida inoltre di aver lasciato da parte due bottiglie di veleno e tintura e che spetta a lei scegliere se uccidere la Vedova oppure no. Non appena Tilda affronta la madre, quest'ultima ribadisce di voler solo aiutare M.K. perché un tempo era come lui. Quinn invece convince M.K. ad unirsi alla sua schiera in cambio della sopravvivenza di Tilda e Sunny. Una volta arrivato sul posto, Quinn viene tuttavia aggredito da Ryder ed alcuni degli uomini della Vedova, ma Sunny uccide il Barone. In seguito, viene catturato dal Re del Fiume che intende venderlo al miglior offerente.

